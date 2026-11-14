За ДТП с третьеклассником в Сестрорецке на пенсионерку могут завести уголовное дело
В пятницу, 13 ноября, на Приморском проспекте в Сестрорецке 9-летний мальчик, ученик 3-го класса, попал под колеса кроссовера. Школьника сбила на нерегулируемом пешеходном переходе 68-летняя женщина-водитель. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Мальчик пересекал проезжую часть на самокате, не спешившись с него. Как установили правоохранители, рядом с ним в этот момент находилась мама. В результате ДТП третьеклассника госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.
Полиция Курортного района проводит проверку по факту ДТП. Выяснили, что водителя иномарки, под колесами которой оказался школьник, привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД в 2026 году 48 раз.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.