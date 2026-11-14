Производство мяса и молока на Дону сократилось более чем на 20%
Производство мяса в Ростовской области за январь–сентябрь 2026 года сократилось на 19,7%, до 227,5 тыс. тонн, молока — на 23,4%, до 586,4 тыс. тонн. При этом общий индекс производства сельскохозяйственной продукции в регионе вырос на 13,6%, тогда как в целом по России зафиксировано снижение на 2,6%. Такие сведения содержатся в мониторинге процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах Ростовской области по состоянию на 1 октября, подготовленном Региональным информационно-аналитическим центром. Документ есть в распоряжении «Ъ-Ростов».
В денежном выражении объем произведенной сельскохозяйственной продукции за девять месяцев 2026 года достиг 333,7 млрд руб. против 299,7 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Индекс производства продукции сельского хозяйства в январе–сентябре 2026 года составил 113,6% к соответствующему периоду предыдущего года. Годом ранее он находился на уровне 83,1%.
На фоне снижения производства мяса и молока в регионе увеличился выпуск яиц. За январь–сентябрь 2026 года он составил 1,015 млрд штук против 1,009 млрд штук годом ранее. Прирост достиг 0,6%. Для сравнения, за девять месяцев 2025 года производство яиц составляло 80,1% от уровня аналогичного периода 2024-го.
В рыбохозяйственном секторе объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по виду деятельности «Рыболовство, рыбоводство» за девять месяцев 2026 года составил 110,1 млн руб. против 120,9 млн руб. годом ранее. Объем производства переработанной и консервированной рыбы, ракообразных и моллюсков достиг 14,48 тыс. тонн против 14,57 тыс. тонн за январь–сентябрь 2025 года. При этом указанный в мониторинге индекс производства этой продукции составил 103,2% к аналогичному периоду прошлого года против 99,1% годом ранее. В сентябре 2026 года индекс производства переработанной и консервированной рыбы составил 97,8% к сентябрю 2025-го, тогда как годом ранее он достигал 117,5%.
Одновременно в регионе снизились цены производителей сельскохозяйственной продукции. В сентябре 2026 года соответствующий индекс составил 96,6% к декабрю предыдущего года. Для сравнения, за аналогичный период 2025 года показатель составлял 101%. Таким образом, в текущем году цены производителей сельхозпродукции оказались на 3,4% ниже декабрьского уровня 2025 года, тогда как годом ранее за сопоставимый период они увеличились на 1%.