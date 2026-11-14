Производство мяса и молока на Дону сократилось более чем на 20%

В рыбохозяйственном секторе объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по виду деятельности «Рыболовство, рыбоводство» за девять месяцев 2026 года составил 110,1 млн руб. против 120,9 млн руб. годом ранее. Объем производства переработанной и консервированной рыбы, ракообразных и моллюсков достиг 14,48 тыс. тонн против 14,57 тыс. тонн за январь–сентябрь 2025 года. При этом указанный в мониторинге индекс производства этой продукции составил 103,2% к аналогичному периоду прошлого года против 99,1% годом ранее. В сентябре 2026 года индекс производства переработанной и консервированной рыбы составил 97,8% к сентябрю 2025-го, тогда как годом ранее он достигал 117,5%.