Цены на новостройки на Дону за квартал снизились почти на 5%
Средняя стоимость квадратного метра жилья на первичном рынке Ростовской области в III квартале 2026 года составила 130,5 тыс. руб. против 138 тыс. руб. за аналогичный период прошлого года. Таким образом, новостройки подешевели на 5,4%. На вторичном рынке, напротив, квадратный метр за год подорожал на 6,8% — со 106,4 тыс. до 113,6 тыс. руб. Такие сведения содержатся в мониторинге процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах Ростовской области по состоянию на 1 октября, подготовленном Региональным информационно-аналитическим центром. Документ есть в распоряжении «Ъ-Ростов».
Поквартальная динамика также различалась. Индекс цен на первичном рынке на конец III квартала 2026 года составил 95,1% к концу предыдущего квартала, то есть стоимость жилья снизилась на 4,9%. Годом ранее показатель составлял 99,9%, что также соответствовало небольшому снижению — на 0,1%.
На вторичном рынке за III квартал 2026 года цены, напротив, выросли на 0,4%. Индекс составил 100,4% к предыдущему кварталу. В III квартале 2025 года он находился на уровне 99,8%, что означало снижение на 0,2%.
В мониторинге также приведены данные о средней стоимости строительства одного квадратного метра общей площади отдельно стоящих жилых домов без пристроек, надстроек и встроенных помещений. По данным ЕМИСС, в IV квартале 2021 года она составляла 44,4 тыс. руб., в IV квартале 2020-го — 46,7 тыс. руб. Этот показатель приводится отдельно от рыночных цен на жилье.