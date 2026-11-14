Цены на новостройки на Дону за квартал снизились почти на 5%

Средняя стоимость квадратного метра жилья на первичном рынке Ростовской области в III квартале 2026 года составила 130,5 тыс. руб. против 138 тыс. руб. за аналогичный период прошлого года. Таким образом, новостройки подешевели на 5,4%. На вторичном рынке, напротив, квадратный метр за год подорожал на 6,8% — со 106,4 тыс. до 113,6 тыс. руб. Такие сведения содержатся в мониторинге процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах Ростовской области по состоянию на 1 октября, подготовленном Региональным информационно-аналитическим центром. Документ есть в распоряжении «Ъ-Ростов».