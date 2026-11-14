Объем строительных работ на Дону вырос на 9%, ввод жилья сократился

В сентябре физический объем строительных работ в регионе был на 7,6% выше, чем за тот же месяц прошлого года. В сентябре 2025 года годовой прирост составлял 24,5%. По сравнению с предыдущим месяцем индекс физического объема в сентябре 2026 года достиг 112,1%, тогда как годом ранее — 117,7%. В целом за январь–сентябрь 2026 года индекс составил 106% к соответствующему периоду предыдущего года против 85,1% за девять месяцев 2025-го.