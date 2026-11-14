Объем строительных работ на Дону вырос на 9%, ввод жилья сократился
Объем работ, выполненных в строительной отрасли Ростовской области, за январь–сентябрь 2026 года составил 267,37 млрд руб. Это на 9,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда показатель достигал 244,52 млрд руб. При этом индекс физического объема строительных работ увеличился на 6% против снижения на 14,9% годом ранее. Такие сведения содержатся в мониторинге процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах Ростовской области по состоянию на 1 октября, подготовленном Региональным информационно-аналитическим центром. Документ есть в распоряжении «Ъ-Ростов».
За девять месяцев 2026 года в регионе построили 1,83 млн кв. м жилых домов. Из них 1,01 млн кв. м, или 55,4%, пришлось на индивидуальных застройщиков, еще 818,3 тыс. кв. м (44,6%) возвели предприятия и организации.
При этом индекс ввода жилых домов в Ростовской области за январь–сентябрь 2026 года составил 96,7% к соответствующему периоду прошлого года, то есть показатель снизился на 3,3%. Для сравнения, за девять месяцев 2025 года он составлял 85,8% к аналогичному периоду 2024-го. Таким образом, темпы жилищного строительства на Дону оказались выше общероссийских: в целом по стране индекс ввода жилья за январь–сентябрь 2026 года составил 86,6% против 94,4% годом ранее.
Объем приостановленного жилищного строительства на конец сентября 2026 года достиг 455 тыс. кв. м против 429,2 тыс. кв. м на ту же дату 2025 года. За год показатель увеличился на 25,8 тыс. кв. м, или на 6%.
В сентябре физический объем строительных работ в регионе был на 7,6% выше, чем за тот же месяц прошлого года. В сентябре 2025 года годовой прирост составлял 24,5%. По сравнению с предыдущим месяцем индекс физического объема в сентябре 2026 года достиг 112,1%, тогда как годом ранее — 117,7%. В целом за январь–сентябрь 2026 года индекс составил 106% к соответствующему периоду предыдущего года против 85,1% за девять месяцев 2025-го.
Одновременно увеличились цены на продукцию инвестиционного назначения. Сводный индекс в сентябре 2026 года составил 112,6% к декабрю предыдущего года. Для сравнения, в сентябре 2025 года он находился на уровне 108,8%. Таким образом, накопленный рост цен в текущем году оказался на 3,8 процентного пункта выше прошлогоднего.