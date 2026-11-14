Победители конкурса бизнес-идей в Петербурге разделят 1,2 млн рублей

Премии за бизнес-идеи в Петербурге присуждают с 2008 года. В 2024 году Александр Беглов поручил увеличить премиальный фонд в два раза. Теперь за первое место дают 200 тысяч рублей, за второе — 120 тысяч, за третье — 80 тысяч.