Победители конкурса бизнес-идей в Петербурге разделят 1,2 млн рублей
Победители конкурса бизнес-идей, научно-технических разработок и научно-исследовательских проектов под девизом «Молодые, дерзкие, перспективные» получат премии правительства Санкт-Петербурга. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.
У конкурса три номинации: «Бизнес-идея», «Научно-техническая разработка» и «Научно-исследовательский проект». Премии по итогам конкурсного отбора в 2026 году получат девять человек — по три победителя в каждой номинации.
Премии за бизнес-идеи в Петербурге присуждают с 2008 года. В 2024 году Александр Беглов поручил увеличить премиальный фонд в два раза. Теперь за первое место дают 200 тысяч рублей, за второе — 120 тысяч, за третье — 80 тысяч.
Согласно сообщению на сайте петербургской администрации, цель конкурса — стимулировать молодых исследователей вносить свой вклад в разработку передовых наукоемких решений и укреплять партнерство науки и реального сектора экономики.