Физический объем платных услуг на Дону вырос на 3% за девять месяцев

Физический объем платных услуг населению в Ростовской области за январь–сентябрь 2026 года увеличился на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Годом ранее прирост составлял 4%. При этом в денежном выражении жители региона потратили на услуги 415,8 млрд руб. против 368,8 млрд руб. за девять месяцев 2025 года. Такие сведения содержатся в мониторинге процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах Ростовской области по состоянию на 1 октября, подготовленном Региональным информационно-аналитическим центром. Документ есть в распоряжении «Ъ-Ростов».