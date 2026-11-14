Физический объем платных услуг на Дону вырос на 3% за девять месяцев
Физический объем платных услуг населению в Ростовской области за январь–сентябрь 2026 года увеличился на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Годом ранее прирост составлял 4%. При этом в денежном выражении жители региона потратили на услуги 415,8 млрд руб. против 368,8 млрд руб. за девять месяцев 2025 года. Такие сведения содержатся в мониторинге процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах Ростовской области по состоянию на 1 октября, подготовленном Региональным информационно-аналитическим центром. Документ есть в распоряжении «Ъ-Ростов».
Таким образом, номинальный объем рынка платных услуг увеличился на 47 млрд руб., или на 12,8%, однако с учетом изменения цен прирост физического объема оказался значительно ниже. Темпы увеличения потребления услуг замедлились на один процентный пункт по сравнению с январем–сентябрем 2025 года.
По динамике физического объема платных услуг Ростовская область опережает среднероссийский показатель. В регионе индекс составил 103%, тогда как в целом по России — 102,3%. Таким образом, рост объема потребления услуг на Дону оказался на 0,7 процентного пункта выше общероссийского.
При этом в 2025 году динамика рынка платных услуг в Ростовской области была более высокой: физический объем за первые девять месяцев тогда увеличился на 4% к аналогичному периоду предыдущего года. В 2026 году рост сохранился, но его темпы снизились.