Северодвинск получит 103,8 млн рублей из федерального бюджета на бассейн
На возведение спортивного комплекса с бассейном на стадионе «Север» Северодвинск получит из федерального бюджета 103,8 млн рублей. О дополнительном финансировании строительства 14 ноября сообщил в своем Telegram-канале губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
Этот проект, по словам главы региона, реализуется при поддержке российского президента. В настоящее время на стройплощадке будущего плавательного бассейна возводят стены первого этажа. Также идут прокладка инженерных сетей, устройство перекрытий, утепление и гидроизоляция стен цоколя.
Губернатор назвал создание новой спортивной инфраструктуры одним из важных направлений развития социальной сферы Северодвинска.
«Новый бассейн позволит существенно расширить возможности города для тренировок, проведения занятий спортивных школ и массового плавания»,— подчеркнул господин Цыбульский.
В новом спорткомплексе, как отметил губернатор, смогут одновременно тренироваться 138 спортсменов и находиться более 480 зрителей, включая маломобильных. Прилегающую территорию благоустроят.