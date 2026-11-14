Северодвинск получит 103,8 млн рублей из федерального бюджета на бассейн

Этот проект, по словам главы региона, реализуется при поддержке российского президента. В настоящее время на стройплощадке будущего плавательного бассейна возводят стены первого этажа. Также идут прокладка инженерных сетей, устройство перекрытий, утепление и гидроизоляция стен цоколя.