Фиксированный набор товаров и услуг на Дону подорожал за год на 8,2%, до 26,5 тыс. рублей
Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегионального сопоставления покупательной способности населения в Ростовской области на конец сентября 2026 года достигла 26,54 тыс. руб. Годом ранее он стоил 24,51 тыс. руб. Таким образом, за год стоимость набора увеличилась на 2,02 тыс. руб., или на 8,2%. Такие сведения содержатся в мониторинге процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах Ростовской области по состоянию на 1 октября, подготовленном Региональным информационно-аналитическим центром. Документ есть в распоряжении «Ъ-Ростов».
Индекс потребительских цен на товары и услуги в регионе за январь–сентябрь 2026 года составил 104,9% к декабрю предыдущего года. За аналогичный период 2025 года он находился на уровне 104,7%. Таким образом, накопленный рост потребительских цен оказался на 0,2 процентного пункта выше прошлогоднего показателя.
В мониторинге также приведены индексы потребительских тарифов на отдельные жилищно-коммунальные услуги. С начала 2026 года отопление, горячее и холодное водоснабжение, а также водоотведение подорожали на 1,7%. Индекс по каждому из этих направлений составил 101,7% к декабрю предыдущего года. За аналогичный период 2025 года по всем четырем категориям он находился на уровне 100%.