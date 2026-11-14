Фиксированный набор товаров и услуг на Дону подорожал за год на 8,2%, до 26,5 тыс. рублей

В мониторинге также приведены индексы потребительских тарифов на отдельные жилищно-коммунальные услуги. С начала 2026 года отопление, горячее и холодное водоснабжение, а также водоотведение подорожали на 1,7%. Индекс по каждому из этих направлений составил 101,7% к декабрю предыдущего года. За аналогичный период 2025 года по всем четырем категориям он находился на уровне 100%.