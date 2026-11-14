В Ростове восстановили теплоснабжение домов в микрорайоне после воздушной атаки
В Ростове-на-Дону восстановили теплоснабжение домов микрорайона Военвед, нарушенное после воздушной атаки в ночь на 13 ноября. Тогда из-за последствий падения обломков беспилотников пришлось приостановить подачу воды на котельную на улице Гагринской, без отопления остались тысячи жителей микрорайона.
Как сообщил глава города Александр Скрябин, котельная на Военведе запущена и вышла на заданную мощность, параметры теплоснабжения соответствуют нормативам. Бригады «Теплокоммунэнерго» и «Ростовводоканала» работали над восстановлением подачи тепла весь день и продолжили работы ночью. Жителям, в чьих квартирах отопление пока отсутствует, рекомендовали обратиться в управляющие компании для регулировки внутридомовых систем.
В ночь на пятницу Ростовская область подверглась массированной атаке БПЛА. По данным губернатора Юрия Слюсаря, в Ростове и десяти районах региона уничтожили более 120 беспилотников. В областном центре в результате падения обломков были повреждены пять многоквартирных домов, в одном из них пострадали окна, также возникли возгорания. Один человек получил ранения и был госпитализирован. В Азовском районе повреждения получили пять частных домов, в Советском районе Ростова загорелось производственное помещение.