В Ростове восстановили теплоснабжение домов в микрорайоне после воздушной атаки

В ночь на пятницу Ростовская область подверглась массированной атаке БПЛА. По данным губернатора Юрия Слюсаря, в Ростове и десяти районах региона уничтожили более 120 беспилотников. В областном центре в результате падения обломков были повреждены пять многоквартирных домов, в одном из них пострадали окна, также возникли возгорания. Один человек получил ранения и был госпитализирован. В Азовском районе повреждения получили пять частных домов, в Советском районе Ростова загорелось производственное помещение.