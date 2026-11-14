Бросков много, голов мало
СКА уступил на своей площадке минскому «Динамо»
Хоккеисты СКА снова проиграли матч чемпионата КХЛ на своей площадке. И снова «Динамо» - только на этот раз минскому со счетом 1:4. До этого было поражение от московского - 1:2. В итоге армейский коллектив выпал из зоны плей-офф, пропустив вперед оба «Динамо» и оказавшись на девятом месте.
Пока главному тренеру СКА Андрею Разину не удается взять под контроль игру команды. На этот раз он сетовал на то, что реализация была плохая. А двигалась команда, по словам Разина, лучше, чем в матче с московским «Динамо».
И правда, в игре с белорусской командой, которую возглавляет трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Нью -Джерси Девилз» Сергей Брылин, петербуржцы нанесли 38 бросков в створ соперника. А цели достиг только один - когда защитник Сергей Сапего, белорус по национальности, сравнял счет в конце первого периода, подключившись к атаке. В стартовом отрезке матча СКА мог рассчитывать на большее. Ведь уже на 2-й минуте канадский защитник «Динамо» Брэди Лайл получил пять минут штрафа за удар «в область головы и шеи» игрока СКА. Но хозяева не сумели реализовать большинство. Даже когда у соперника на скамейку штрафников отправился еще один игрок, и у СКА стало на два больше. Зато когда гости выстояли и получили право на игру в большинстве, они сразу реализовали преимущество - отличился форвард Станислав Галиев.
Затем команды «возили» шайбу по льду, испытывая терпение собравшихся на трибунах болельщиков, пока 19-летний нападающий СКА Герман Суздорф не отправил ее в свои ворота. Так он пытался прервать передачу соперника. Голкипер армейцев Артемий Плешков оказался не готов к такому развитию событий. Он «держался» после этого 13 с лишним минут второго периода и почти 16 третьего, но потом все-таки допустил ошибку - форвард «Динамо» Даниил Липский забросил шайбу из-за ворот, она отскочила в них от конька Плешкова.
До финальной сирены оставалось четыре с лишним минуты, стало ясно, что тренеры СКА снимут вратаря, чтобы выпустить на поле лишнего игрока, и либо хозяева забьют два гола, либо пропустят еще один. Оставался, впрочем, вариант, что счет не изменится. Сработал второй сценарий. Когда армейцы атаковали вшестером ворота «Динамо», то потеряли шайбу, и канадский нападающий гостей Николя Обе-Кюбель из своей зоны нанес точный бросок в цель. Тут уже с мечтами о спасении матча пришлось расстаться.
СКА начал ноябрьскую серию домашних матчей с красивой победы над московским «Спартаком» 7:1, а потом команду словно «заклинило»: один гол в ворота московского «Динамо», один гол - в ворота минского. Что-то в игре СКА налаживается, но как-то игроки не могут доводить комбинации до ума, совершают ошибки в своей зоне, то плохо двигаются, то неточно бросают. Работать еще и работать тренеру Андрею Разину, возглавившему армейскую команду в середине октября. Главное, не отстать за это время от конкурентов, потому что борьба за место в плей-офф на «Западе» идет жесткая. И пока СКА находится за пределами заветной восьмерки лучших команд.
В последнем матче домашней серии СКА примет в воскресенье, 15 ноября, челябинский «Трактор».