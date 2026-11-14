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Выпуск газеты №211«Ъ» Газета
Северо-Запад

Бросков много, голов мало

СКА уступил на своей площадке минскому «Динамо»
Хоккеисты СКА снова проиграли матч чемпионата КХЛ на своей площадке. И снова «Динамо» - только на этот раз минскому со счетом 1:4. До этого было поражение от московского - 1:2. В итоге армейский коллектив выпал из зоны плей-офф, пропустив вперед оба «Динамо» и оказавшись на девятом месте.
Что-то в игре СКА налаживается, но как-то игроки не могут доводить комбинации до ума

Что-то в игре СКА налаживается, но как-то игроки не могут доводить комбинации до ума

ХК СКА

Пока главному тренеру СКА Андрею Разину не удается взять под контроль игру команды. На этот раз он сетовал на то, что реализация была плохая. А двигалась команда, по словам Разина, лучше, чем в матче с московским «Динамо».
И правда, в игре с белорусской командой, которую возглавляет трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Нью -Джерси Девилз» Сергей Брылин, петербуржцы нанесли 38 бросков в створ соперника. А цели достиг только один - когда защитник Сергей Сапего, белорус по национальности, сравнял счет в конце первого периода, подключившись к атаке. В стартовом отрезке матча СКА мог рассчитывать на большее. Ведь уже на 2-й минуте канадский защитник «Динамо» Брэди Лайл получил пять минут штрафа за удар «в область головы и шеи» игрока СКА. Но хозяева не сумели реализовать большинство. Даже когда у соперника на скамейку штрафников отправился еще один игрок, и у СКА стало на два больше. Зато когда гости выстояли и получили право на игру в большинстве, они сразу реализовали преимущество - отличился форвард Станислав Галиев.
Затем команды «возили» шайбу по льду, испытывая терпение собравшихся на трибунах болельщиков, пока 19-летний нападающий СКА Герман Суздорф не отправил ее в свои ворота. Так он пытался прервать передачу соперника. Голкипер армейцев Артемий Плешков оказался не готов к такому развитию событий. Он «держался» после этого 13 с лишним минут второго периода и почти 16 третьего, но потом все-таки допустил ошибку - форвард «Динамо» Даниил Липский забросил шайбу из-за ворот, она отскочила в них от конька Плешкова.
До финальной сирены оставалось четыре с лишним минуты, стало ясно, что тренеры СКА снимут вратаря, чтобы выпустить на поле лишнего игрока, и либо хозяева забьют два гола, либо пропустят еще один. Оставался, впрочем, вариант, что счет не изменится. Сработал второй сценарий. Когда армейцы атаковали вшестером ворота «Динамо», то потеряли шайбу, и канадский нападающий гостей Николя Обе-Кюбель из своей зоны нанес точный бросок в цель. Тут уже с мечтами о спасении матча пришлось расстаться.
СКА начал ноябрьскую серию домашних матчей с красивой победы над московским «Спартаком» 7:1, а потом команду словно «заклинило»: один гол в ворота московского «Динамо», один гол - в ворота минского. Что-то в игре СКА налаживается, но как-то игроки не могут доводить комбинации до ума, совершают ошибки в своей зоне, то плохо двигаются, то неточно бросают. Работать еще и работать тренеру Андрею Разину, возглавившему армейскую команду в середине октября. Главное, не отстать за это время от конкурентов, потому что борьба за место в плей-офф на «Западе» идет жесткая. И пока СКА находится за пределами заветной восьмерки лучших команд.
В последнем матче домашней серии СКА примет в воскресенье, 15 ноября, челябинский «Трактор».

Авторы

  • Кирилл Легков