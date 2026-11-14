Бросков много, голов мало

И правда, в игре с белорусской командой, которую возглавляет трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Нью -Джерси Девилз» Сергей Брылин, петербуржцы нанесли 38 бросков в створ соперника. А цели достиг только один - когда защитник Сергей Сапего, белорус по национальности, сравнял счет в конце первого периода, подключившись к атаке. В стартовом отрезке матча СКА мог рассчитывать на большее. Ведь уже на 2-й минуте канадский защитник «Динамо» Брэди Лайл получил пять минут штрафа за удар «в область головы и шеи» игрока СКА. Но хозяева не сумели реализовать большинство. Даже когда у соперника на скамейку штрафников отправился еще один игрок, и у СКА стало на два больше. Зато когда гости выстояли и получили право на игру в большинстве, они сразу реализовали преимущество - отличился форвард Станислав Галиев.