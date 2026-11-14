В Свердловской области увеличилась заболеваемость детей сахарным диабетом
В Свердловской области за прошедшие 20 лет вдвое увеличилось количество детей, болеющих сахарным диабетом первого типа, рассказал руководитель Областного центра детской эндокринологии Алексей Кияев во время пресс-конференции ТАСС.
Каждый год сахарный диабет выявляют у более 200 детей. На сегодняшний день он диагностирован у более 2 тыс. детей.
Отметим, что ученые Уральского федерального университета (УрФУ) разработали препарат AB-19, предназначенный для профилактики и лечения осложнений сахарного диабета. Уже готова опытно-промышленная партия лекарств. Сейчас специалисты компании занимаются получением разрешения от Минздрава РФ на клинические испытания на людях.
Параллельно с этим власти одного из регионов УрФО направляют бюджетные средства на борьбу с диабетом. Так, Тюменская область ранее получила 12,3 млн руб. на развитие эндокринологической медпомощи и борьбу с заболеванием. Средства, выделенные в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом», будут направлены на оснащение медучреждений в сельской местности, оборудование для выявления сахарного диабета и контроля за состоянием пациентов.