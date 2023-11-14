Ученые УрФУ разработали препарат от осложнений диабета

Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) разработали препарат AB-19, предназначенный для профилактики и лечения осложнений сахарного диабета. Как сообщили в пресс-службе вуза, создатели препарата заключили три лицензионных соглашения с индустриальным партнером — фармацевтической компанией «Элта» (Москва).

Уже готова опытно-промышленная партия лекарств. Сейчас специалисты компании занимаются получением разрешения от Минздрава РФ на клинические испытания на людях. По словам заведующего кафедрой органической и биомолекулярной химии УрФУ Владимира Русинова, это длительный процесс, который будет проходить в три этапа. «Мы постоянно находимся на связи, осуществляем техническую поддержку, отвечаем на вопросы, помогаем»,— добавил он.

По данным вуза, в случае успешных клинических испытаний в России появится инновационное лекарство. «Это чрезвычайно важно, так как препаратов со схожим механизмом действия — блокирование основных путей развития и прогрессирования поздних осложнений сахарного диабета — на сегодня не существует, хотя во многих странах активно ведутся разработки»,— сказано в сообщении.

В 2017 году ученые УрФУ вместе с представителями Волгоградского государственного медицинского университета выиграли конкурс Минобрнауки РФ в рамках программы «Фарма-2020». Препарат AB-19 стал результатом научной работы, который позже запатентовали.

В апреле 2022 году в интервью «Ъ-Урал» ректор Виктор Кокшаров рассказал о планах клинических испытаний нового лекарственного препарата против диабета. «У нас очень сильная фармацевтическая школа, школа органической химии, есть очень серьезные наработки»,— поделился тогда господин Кокшаров.

Полина Хабарова

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