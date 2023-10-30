Тюменская область получит 12,3 млн рублей на борьбу с сахарным диабетом

Тюменская область получит 12,3 млн руб. на развитие эндокринологической медпомощи и борьбу с сахарным диабетом. Как сообщили в информационном центре регионального правительства, соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Средства, выделенные в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом», будут направлены на оснащение медучреждений в сельской местности, оборудование для выявления сахарного диабета и контроля за состоянием пациентов.

Как сообщили в пресс-службе правительства РФ, кроме Тюменской области, средства на борьбу с сахарным диабетом получат еще 35 регионов страны. Общий объем поддержки из федерального бюджета составит более 2,3 млрд рублей.

Дополнительно 1,4 млрд рублей будет направлено субъектам для оснащения медицинских организаций в сельской местности лабораторным оборудованием и специальными приборами для выявления болезни и наблюдения за здоровьем пациентов.

По данным эндокринологического научного центра (ЭНЦ), Тюменская область находится на 40 месте среди регионов России по количеству больных сахарным диабетом. На начало 2023 года их число составило 193, 3 тыс. человек. По распространенности сахарного диабета регион находится на 17 месте в России. На 100 тыс. населения приходится 3,7 тыс. человек с сахарным диабетом, то есть 3%. Всего в России проживает почти 5 млн людей с сахарным диабетом (3,3% населения России).

Виталий Красиков

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