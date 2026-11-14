Владимир Путин помиловал блогера Лерчек

Суд признал блогера Лерчек виновной в выводе из России в ОАЭ более 250 млн руб. от продажи фитнес-марафона «Идеальное тело» (п. «а», п. «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, от пяти до десяти лет лишения свободы). Обвинение считало вину подсудимой доказанной и запросило для Валерии Чекалиной шесть лет лишения свободы со штрафом 1,221 млрд руб. и запретом в течение нескольких лет администрировать страницы и сайты в интернете. Валерия Чекалина вину не признала и отмечала, что в случае назначения штрафа ей будет нечем выплатить его. Суд учел смягчающие обстоятельства — тяжелое заболевание подсудимой (Лерчек заявляла, что у нее диагностирован рак желудка четвертой стадии) и наличие у нее на иждивении четверых малолетних детей. Приговором суда ей было назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно со штрафом 763,5 млн руб.