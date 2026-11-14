Владимир Путин помиловал блогера Лерчек
Президент России Владимир Путин в субботу своим указом (№848 от 14 ноября 2026г.) помиловал уроженку Тольятти Самарской области Валерию Чекалину, известную как блогер Лерчек.
В указе отмечается, что Валерия Чекалина освобождается от наказания, ранее назначенного 31 июля Гагаринским судом Москвы, и указ вступает в силу с момента его подписания.
Суд признал блогера Лерчек виновной в выводе из России в ОАЭ более 250 млн руб. от продажи фитнес-марафона «Идеальное тело» (п. «а», п. «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, от пяти до десяти лет лишения свободы). Обвинение считало вину подсудимой доказанной и запросило для Валерии Чекалиной шесть лет лишения свободы со штрафом 1,221 млрд руб. и запретом в течение нескольких лет администрировать страницы и сайты в интернете. Валерия Чекалина вину не признала и отмечала, что в случае назначения штрафа ей будет нечем выплатить его. Суд учел смягчающие обстоятельства — тяжелое заболевание подсудимой (Лерчек заявляла, что у нее диагностирован рак желудка четвертой стадии) и наличие у нее на иждивении четверых малолетних детей. Приговором суда ей было назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно со штрафом 763,5 млн руб.
5 ноября Мосгорсуд согласился с решением первой инстанции, и приговор вступил в законную силу. 12 ноября стало известно, что Лерчек направила президенту РФ Владимиру Путину прошение о помиловании. По словам адвоката осужденной, прошение было связано с тем, что в конце октября состояние Лерчек ухудшилось и врачи рекомендовали ей выехать на лечение в Китай, но условный срок делал получение разрешения на выезд за рубеж невозможным.