Полиция пришла за похищенными украшениями жертв мошенников в петербургский ломбард

За десять месяцев 2026 года оперативники зафиксировали больше 50 эпизодов такого сбыта. Основной поток краденых украшений, по данным полиции, шел в отделения одной крупной сети ломбардов — она предлагала самую высокую цену за грамм металла. Чтобы замести следы, приемщики в тот же день оформляли драгоценности как лом и вывозили из отделений. Из-за этого отследить вещи и вернуть их законным владельцам было сложно.