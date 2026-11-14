Полиция пришла за похищенными украшениями жертв мошенников в петербургский ломбард
Все изъятые драгоценности отправлены на экспертизу
Более 100 ювелирных изделий изъяли полицейские при обыске в петербургском ломбарде, куда, по версии оперативников, сбывали ценности жертв телефонных мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу.
Как выяснила полиция, аферисты все чаще используют схему с «декларированием» или «спасением» драгоценностей: они убеждают людей отдать фамильное золото и украшения курьерам якобы для проверки или сохранности. Получив ценности, посыльные несут их в пункты скупки, а вырученные деньги переводят организаторам преступных групп.
За десять месяцев 2026 года оперативники зафиксировали больше 50 эпизодов такого сбыта. Основной поток краденых украшений, по данным полиции, шел в отделения одной крупной сети ломбардов — она предлагала самую высокую цену за грамм металла. Чтобы замести следы, приемщики в тот же день оформляли драгоценности как лом и вывозили из отделений. Из-за этого отследить вещи и вернуть их законным владельцам было сложно.
Обыск прошел в одном из филиалов сети. Полицейские забрали служебные документы, ноутбук, а также свыше 100 колец, серег, цепей и подвесок. Все изъятые украшения отправили на экспертизу: специалистам предстоит выяснить, какие из них принадлежат потерпевшим. Параллельно силовики проверяют законность работы самого пункта скупки и ищут всех причастных к схеме.