На Дону просроченная задолженность компаний и ИП выросла втрое и достигла 148 млрд рублей

Объем кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Ростовской области на начало сентября 2026 года сократился до 690,5 млрд руб. против 727,3 млрд руб. годом ранее. При этом общая задолженность бизнеса по кредитам увеличилась с 936,7 млрд до 1,08 трлн руб., или на 15,6%. Такие сведения содержатся в мониторинге процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах Ростовской области по состоянию на 1 октября, подготовленном Региональным информационно-аналитическим центром. Документ есть в распоряжении «Ъ-Ростов».