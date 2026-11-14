На Дону просроченная задолженность компаний и ИП выросла втрое и достигла 148 млрд рублей
Объем кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Ростовской области на начало сентября 2026 года сократился до 690,5 млрд руб. против 727,3 млрд руб. годом ранее. При этом общая задолженность бизнеса по кредитам увеличилась с 936,7 млрд до 1,08 трлн руб., или на 15,6%. Такие сведения содержатся в мониторинге процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах Ростовской области по состоянию на 1 октября, подготовленном Региональным информационно-аналитическим центром. Документ есть в распоряжении «Ъ-Ростов».
На фоне сокращения объема кредитования увеличилась просроченная задолженность компаний и предпринимателей. На начало сентября 2026 года она достигла 148,5 млрд руб. против 50,1 млрд руб. годом ранее. Таким образом, показатель за год увеличился почти втрое. Темп роста общей задолженности бизнеса с начала года составил 113,6% против 109,3% за аналогичный период 2025-го.
В частности, текущая задолженность по кредитам, предоставленным региональными кредитными организациями, выросла с 33,99 млрд до 36,6 млрд руб. Просроченная задолженность по таким займам увеличилась с 268 млн до 908 млн руб.
Задолженность по кредитам, предоставленным филиалами иногородних банков, расположенными на территории Ростовской области, увеличилась с 761 млрд до 880,7 млрд руб. Просроченные обязательства по таким кредитам выросли с 33,75 млрд до 61,08 млрд руб.