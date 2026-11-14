Задолженность жителей Дона по кредитам приблизилась к 1 трлн рублей

Совокупная задолженность жителей Ростовской области по банковским кредитам на начало сентября 2026 года достигла 961,8 млрд руб. против 874,1 млрд руб. годом ранее. Просроченная задолженность за этот период увеличилась с 45,4 млрд до 50,6 млрд руб., или на 11,4%. Такие сведения содержатся в мониторинге процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах Ростовской области по состоянию на 1 октября, подготовленном Региональным информационно-аналитическим центром. Документ есть в распоряжении «Ъ-Ростов».