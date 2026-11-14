Задолженность жителей Дона по кредитам приблизилась к 1 трлн рублей
Совокупная задолженность жителей Ростовской области по банковским кредитам на начало сентября 2026 года достигла 961,8 млрд руб. против 874,1 млрд руб. годом ранее. Просроченная задолженность за этот период увеличилась с 45,4 млрд до 50,6 млрд руб., или на 11,4%. Такие сведения содержатся в мониторинге процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах Ростовской области по состоянию на 1 октября, подготовленном Региональным информационно-аналитическим центром. Документ есть в распоряжении «Ъ-Ростов».
Объем кредитования физических лиц на начало сентября 2026 года составил 435,9 млрд руб. против 351,3 млрд руб. годом ранее. Увеличение достигло 84,6 млрд руб., или 24,1%. При этом темп роста общей задолженности населения с начала года составил 105,6% против 97,8% за аналогичный период 2025-го.
Отдельно в мониторинге приведены показатели жилищного ипотечного кредитования. Его объем увеличился с 59,05 млрд руб. в 2025 году до 81,57 млрд руб. в 2026-м, или на 38,1%. Общая задолженность по ипотечным кредитам достигла 548,6 млрд руб. против 470,9 млрд руб. годом ранее.
При этом просроченная задолженность по ипотеке увеличилась с 4,11 млрд до 6,75 млрд руб. За год прирост составил 64,3%. Темп роста ипотечной задолженности с начала года достиг 107,2% против 99,8% за аналогичный период 2025 года.