Потенциальным подрядчикам предлагают за 2,7 млрд рублей достроить Академию танца Эйфмана

За указанную сумму будущему подрядчику нужно построить новый спальный корпус с залами для занятий хореографией на Большой Пушкарской, 9. А еще потребуется реконструировать историческое здание на Большой Пушкарской, 7. Должен получиться комплекс служебных апартаментов для артистов театра.