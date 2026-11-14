Потенциальным подрядчикам предлагают за 2,7 млрд рублей достроить Академию танца Эйфмана
Для завершения строительства и реконструкции комплекса зданий Академии танца Бориса Эйфмана в Санкт-Петербурге ищут подрядчика. Конкурс объявлен. Начальная цена контракта, как известно из данных «Контур.Закупки», составляет примерно 2,7 миллиарда рублей.
За указанную сумму будущему подрядчику нужно построить новый спальный корпус с залами для занятий хореографией на Большой Пушкарской, 9. А еще потребуется реконструировать историческое здание на Большой Пушкарской, 7. Должен получиться комплекс служебных апартаментов для артистов театра.
От участников конкурса ждут заявок до 1 декабря 2026 года. Итоги подведут 4 декабря. На завершение строительно-монтажных работ у исполнителя будет время до 31 мая 2028 года.
Не менее 25% работ подрядчик должен выполнить самостоятельно. Еще 25% от стоимости контракта ему нужно передать малому бизнесу.
В роли заказчика выступает городской Фонд капитального строительства и реконструкции.