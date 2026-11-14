Расходы на поддержку предприятий на Дону за год сократились на четверть миллиарда рублей
Объем расходов Ростовской области на программы поддержки предприятий регионального значения за январь–сентябрь 2026 года составил 311,9 млн руб. За аналогичный период прошлого года на эти цели направили 563,1 млн руб. Таким образом, финансирование сократилось на 251,2 млн руб., или на 44,6%. Такие сведения содержатся в мониторинге процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах Ростовской области по состоянию на 1 октября, подготовленном Региональным информационно-аналитическим центром. Документ есть в распоряжении «Ъ-Ростов».
Согласно мониторингу, весь указанный объем расходов в 2025 и 2026 годах отражен по линии министерства экономического развития Ростовской области. В документе не указаны расходы на такие программы со стороны министерств ЖКХ, труда и социального развития, промышленности и энергетики, строительства, сельского хозяйства и транспорта региона.