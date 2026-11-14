Расходы на поддержку предприятий на Дону за год сократились на четверть миллиарда рублей

Объем расходов Ростовской области на программы поддержки предприятий регионального значения за январь–сентябрь 2026 года составил 311,9 млн руб. За аналогичный период прошлого года на эти цели направили 563,1 млн руб. Таким образом, финансирование сократилось на 251,2 млн руб., или на 44,6%. Такие сведения содержатся в мониторинге процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах Ростовской области по состоянию на 1 октября, подготовленном Региональным информационно-аналитическим центром. Документ есть в распоряжении «Ъ-Ростов».