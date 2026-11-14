На Дону расходы на программы снижения напряженности на рынке труда выросли на 167 млн рублей
Расходы Ростовской области на региональные программы, предусматривающие дополнительные мероприятия по снижению напряженности на рынке труда, за январь–сентябрь 2026 года составили 1,3 млрд руб. Годом ранее на эти цели направили 1,14 млрд руб. Таким образом, финансирование увеличилось на 167,1 млн руб., или на 14,7%. Такие сведения содержатся в мониторинге процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах Ростовской области по состоянию на 1 октября, подготовленном Региональным информационно-аналитическим центром. Документ есть в распоряжении «Ъ-Ростов».
При этом расходы на программы поддержки предприятий регионального значения сократились с 563,1 млн до 311,9 млн руб. Снижение составило 44,6%. Весь объем финансирования по этому направлению в обоих периодах отражен по линии министерства экономического развития Ростовской области.
На 1 октября 2026 года в регионе было зарегистрировано 7,08 тыс. безработных против 6,57 тыс. годом ранее. Их количество увеличилось на 7,7%, хотя уровень зарегистрированной безработицы остался прежним — 0,3%. За девять месяцев за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости обратились 25,02 тыс. человек, что на 11,1% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Одновременно заявленная работодателями потребность в кадрах сократилась с 38,8 тыс. до 37,18 тыс. человек.
Данные о движении персонала также показывают разнонаправленные изменения. Во втором квартале 2026 года в крупных и средних организациях по сокращению уволили 1,42 тыс. человек против 328 годом ранее. При этом общее число выбывших работников уменьшилось с 60,22 тыс. до 55,63 тыс., а число сотрудников, ушедших по собственному желанию, — с 48,4 тыс. до 42,63 тыс.
Одновременно выросло количество работников, занятых неполное рабочее время: с 25 тыс. во втором квартале 2025 года до 30,3 тыс. в 2026-м. Число сотрудников, переведенных на такой режим по инициативе работодателя, увеличилось с 341 до 2,54 тыс. человек. Еще 27,76 тыс. работников трудились неполное время по соглашению с работодателем против 24,67 тыс. годом ранее. Число находившихся в простое также выросло — с 2,8 тыс. до 4,78 тыс. человек.
При этом количество работников, намеченных к высвобождению в следующем квартале, сократилось с 600 до 400 человек. За второй квартал организации приняли 47,62 тыс. сотрудников против 48,33 тыс. годом ранее, в том числе на дополнительно введенные рабочие места — 2,48 тыс. человек против 2,55 тыс. Таким образом, на фоне увеличения финансирования программ снижения напряженности на рынке труда в регионе выросли число зарегистрированных безработных и масштабы неполной занятости, но сократилось общее количество выбывших работников.