На Дону расходы на программы снижения напряженности на рынке труда выросли на 167 млн рублей

На 1 октября 2026 года в регионе было зарегистрировано 7,08 тыс. безработных против 6,57 тыс. годом ранее. Их количество увеличилось на 7,7%, хотя уровень зарегистрированной безработицы остался прежним — 0,3%. За девять месяцев за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости обратились 25,02 тыс. человек, что на 11,1% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Одновременно заявленная работодателями потребность в кадрах сократилась с 38,8 тыс. до 37,18 тыс. человек.