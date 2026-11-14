Просроченная задолженность бюджетных учреждений Дона достигла 814 млн рублей
Объем просроченной кредиторской задолженности бюджетных учреждений Ростовской области на конец сентября 2026 года составил 813,9 млн руб. Из этой суммы 95,9 млн руб. приходится на оплату жилищно-коммунальных услуг. Просроченной задолженности по оплате труда с начислениями в представленных данных не указано. Такие сведения содержатся в мониторинге процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах Ростовской области по состоянию на 1 октября, подготовленном Региональным информационно-аналитическим центром. Документ есть в распоряжении «Ъ-Ростов».
Основная часть задолженности — около 718 млн руб. — приходится на иные обязательства, не отнесенные в таблице к оплате труда и жилищно-коммунальных услуг.