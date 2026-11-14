Роддомам Петербурга огласили график временного закрытия в 2027 году
Первой закроют «Снегиревку»
В комитете здравоохранения Санкт-Петербурга утвердили график, согласно которому петербургские роддома будут поочередно закрываться на ремонт и дезинфекцию в 2027 году.
Номером один в списке значится роддом № 6 имени Снегирева. «Снегиревка» будет закрыта с 1 по 14 января.
Роддом № 1 на Васильевском острове не будет принимать рожениц с 22 февраля по 9 марта. Его отделение на Малой Балканской закроется на срок с 27 апреля по 10 мая.
Клиническая инфекционная больница имени Боткина будет закрываться в следующем году два раза — с 15 февраля по 2 марта и с 20 июля по 4 августа.
На две недели в марте прекратит работу акушерское отделение Городской Александровской больницы. В июле — отделение больницы № 38 имени Семашко.
Перинатальный центр № 10 займется профилактическими работами с 27 сентября по 10 октября. Роддом № 13 — с 28 апреля по 11 мая.
Отделение Перинатального центра № 17 на Леснозаводской закроют с 23 августа по 5 сентября, а на Орджоникидзе — с 1 по 28 ноября.
Акушерское отделение больницы № 33 собираются закрыть с 19 июля по 1 августа. Отделение больницы Святого Праведного Иоанна Кронштадтского объявит о временном прекращении работы с 8 по 22 июля.
Во время профилактики будущие мамы смогут обратиться в другие родильные дома и акушерские отделения больниц Петербурга.