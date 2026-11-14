Роман Бусаргин переизбран секретарем саратовского отделения «Единой России»
Он занимает этот пост с 2024 года
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин вновь возглавил региональное отделение «Единой России». Делегаты конференции проголосовали за его кандидатуру абсолютным большинством, сообщили в канале правительства в MAX.
Глава региона поблагодарил однопартийцев за доверие. По его словам, «ЕР» представляет основную политическую силу страны, которая определяет ее путь и стоит на страже суверенитета и будущего.
Губернатор подчеркнул, что ключевое условие для каждого — диалог с жителями. Он назвал основными ориентирами заботу о людях, поиск и реализацию эффективных решений и использование всех возможностей для решения вопросов граждан.
Роман Бусаргин возглавляет региональное отделение партии с ноября 2024 года.