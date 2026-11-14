В Петербурге и Ленобласти объявили желтый уровень погодной опасности из-за ветра
В субботу, 14 ноября, в Санкт-Петербурге и Ленобласти ожидают сильный ветер с порывами до 18 м/с. В связи с этим был объявлен желтый уровень погодной опасности.
В городе на Неве днем температура воздуха прогреется до +3 градусов, ночью — до +2 градусов. Пройдет небольшой дождь. Атмосферное давление составит 737 мм ртутного столба.
В Ленобласти, согласно ГУ МЧС, прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Ожидаются осадки. В отдельных районах возможно налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица.
Температура воздуха днем поднимется до +4 градусов. Ночью в некоторых районах может опуститься до -1 градуса.
Пешеходов и автомобилистов просят быть внимательными на дорогах.