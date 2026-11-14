Концерт комика Виктории Складчиковой, презентация альбома «Аффинажа» и выступление Александра Розенбаума

В Новосибирской государственной филармонии пройдет концерт «Шедевры мировой органной музыки». На сцене выступит исполнитель родом из Пекина (Китай) Сяофен Хе (Сангденой). Он был принят в Центральную консерваторию Китая на органную специализацию, получив высший балл на вступительных экзаменах. Удостоен «Гарлемской органной стипендии» Центральной консерватории КНР, заняв первое место и став самым молодым получателем этой стипендии на сегодняшний день. Органист завоевал множество наград на международных конкурсах, в том числе первую премию в категории. В программе концерта прозвучат произведения Иоганна Баха, Феликса Мендельсона, Макса Регера и других композиторов. Начало в 19:00.