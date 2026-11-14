Концерт комика Виктории Складчиковой, презентация альбома «Аффинажа» и выступление Александра Розенбаума
Куда сходить в Новосибирске с 14 по 20 ноября
Когда пройдет концерт стендап-комика Виктории Складчиковой, что ждет гостей вечера на презентации нового альбома группы «Аффинаж» и где выступит музыкант Александр Розенбаум. Эти и другие мероприятия в афише «Ъ-Сибирь».
14 ноября (суббота)
В ледовом дворце «Сибирь» выступит группа t.A.T.u. На счету музыкантов десятки наград и миллионы проданных дисков. На больших сольных концертах гостей ждут энергия 2000-х и новое звучание любимых хитов: All The Things She Said, «Не верь, не бойся, не проси», «Нас не догонят». Начало в 20:00.
15 ноября (воскресенье)
В ДК Железнодорожников выступит оркестр CAGMO с новой программой по музыке из культовых игр Андертейл (Undertale) и Дельтарун (Deltarune) — «Симфония Андертейл и Дельтарун» в исполнении оркестра. В программу вошли новые композиции из пятой главы Дельтарун, вышедшей в 2026 году. Эта компьютерная игра от американского разработчика и композитора Тоби Фокса завоевала сердца миллионов игроков. Начало в 18:00.
16 ноября (понедельник)
В Новосибирской государственной филармонии пройдет концерт «Шедевры мировой органной музыки». На сцене выступит исполнитель родом из Пекина (Китай) Сяофен Хе (Сангденой). Он был принят в Центральную консерваторию Китая на органную специализацию, получив высший балл на вступительных экзаменах. Удостоен «Гарлемской органной стипендии» Центральной консерватории КНР, заняв первое место и став самым молодым получателем этой стипендии на сегодняшний день. Органист завоевал множество наград на международных конкурсах, в том числе первую премию в категории. В программе концерта прозвучат произведения Иоганна Баха, Феликса Мендельсона, Макса Регера и других композиторов. Начало в 19:00.
17 ноября (вторник)
В ДК Железнодорожников выступит писатель и мастер короткой прозы из Новосибирска Александр Бессонов. Автор книг «Чарли», «Добрее» и «Мадам», победитель фестиваля «БеспринцЫпные чтения» с рассказом «Граф Монте-Кристо». Его рассказы с большим удовольствием читают со сцены Катерина Шпица, Павел Деревянко, Максим Матвеев и другие резиденты «БеспринцЫпных чтений». Начало в 19:00.
В лофт-парке «Подземка» выступит группа «Аффинаж». Артисты представят новый альбом в рамках своего тура по России. Новые песни и любимые хиты, мощь и душевность, глубокие тексты и единение в музыке ждут гостей концерта. Начало в 20:00.
18 ноября (среда)
В Доме Simple Music пройдет концерт «Сны Миядзаки» — это погружение в сказочную атмосферу фильмов японского режиссера и обладателя премии «Оскар» Хаяо Миядзаки. Дзе Хисаиси — японский композитор и пианист, прославившийся благодаря совместной работе с режиссером Хаяо Миядзаки. Вместе они создали большое количество классических фильмов, таких как «Унесенные призраками», «Ходячий замок», «Принцесса Мононоке». Артисты студии исполнят произведения из анимационных фильмов в этот вечер. Начало в 20:00.
19 ноября (четверг)
В ДК Железнодорожников выступит музыкант Александр Розенбаум. В 2026 году Народному артисту России исполняется 75 лет. В рамках своего юбилея артист исполнит свои известные композиции. Начало в 19:00.
В концертном зале им. Каца выступит Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана. Народный артист России, известный саксофонист и художественный руководитель Игорь Бутман отметит 65-летие масштабным гала-вечером. В этот вечер зрителей ждут эксклюзивные номера, уникальные совместные импровизации. Начало в 19:00.
20 ноября (пятница)
В «Локомотив-Арене» выступит стендап-комик Виктория Складчикова. Она начинала юмористическую карьеру с искренних монологов о своей жизни. Комик рассуждает о семье, карьере, замужестве и самодостаточности. Начало в 19:00.
В Доме джаза пройдет вечеринка в стиле «Latino party». На сцене выступит Танина L’Odore (Санкт-Петербург) — вокалистка, эксперт вокального шоу «Ну-ка, все вместе!», Вячеслав Лютин (Новосибирск) — джазовая гитара, артист Новосибирской филармонии.В программе: танцевальные хиты Lambada, Hafanana и другие. Начало в 19:00 (сбор гостей в 18:30).
В клубе «Ночь» прозвучит традиционная кубинская музыка. В проекте Хуан Орландис Бэнд музыканты из Гаваны и Санкт-Петербурга объединяют карибский темперамент с петербургской исполнительской культурой, превращая концерт в открытый диалог со зрительным залом.Лидер ансамбля — Хуан Орландис Баньос Родригес. На сцене он соединяет аутентичную вокальную традицию с танцевальной пластикой и обаятельным конферансом, а за его плечами — руководство музыкальными проектами в Дубае и выступления на ведущих джазовых фестивалях страны. Начало в 20:00 (сбор гостей в 19:00).