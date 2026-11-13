На пост заместителя председателя Юго-Западного Сбербанка назначен Александр Решетняк

В команде банка Александр Решетняк работает более 18 лет. Так, с 2008 года занимался в Тульском отделении развитием проектного финансирования и инвестиционного кредитования бизнеса. С 2015 года по 2019-й был заместителем управляющего отделением в Рязани. С 2019-го по 2023-й – управляющим Смоленским отделением. Последние три года Александр Решетняк занимал пост управляющего Саратовским отделением. Под его руководством в партнерстве с региональными министерствами и ведомствами происходило внедрение крупных социально значимых, цифровых, образовательных проектов. Кроме того, как ментор он активно работает с молодыми лидерами и делится экспертизой.