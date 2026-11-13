На пост заместителя председателя Юго-Западного Сбербанка назначен Александр Решетняк
С ноября 2026 года заместителем председателя Юго-Западного Сбербанка, куратором блока «Проблемные активы и правовые вопросы» стал Александр Решетняк. Об этом сообщила пресс-служба финорганизации.
Здесь пояснили, что новый зампред будет координировать развитие в 16 южных регионах РФ по направлениям финансового оздоровления физических и юридических лиц, поддержки профильных бизнес-решений, юридическому и комплаенс-сопровождению работы банка.
В команде банка Александр Решетняк работает более 18 лет. Так, с 2008 года занимался в Тульском отделении развитием проектного финансирования и инвестиционного кредитования бизнеса. С 2015 года по 2019-й был заместителем управляющего отделением в Рязани. С 2019-го по 2023-й – управляющим Смоленским отделением. Последние три года Александр Решетняк занимал пост управляющего Саратовским отделением. Под его руководством в партнерстве с региональными министерствами и ведомствами происходило внедрение крупных социально значимых, цифровых, образовательных проектов. Кроме того, как ментор он активно работает с молодыми лидерами и делится экспертизой.
Председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников отметил высокий профессионализм, богатый опыт и личные качества нового топ-менеджера. «Уверен, что они помогут укрепить потенциал команды блока и повысить эффективность процессов для достижения результатов», – подчеркнул спикер.