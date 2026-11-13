Крупную партию зараженного тимьяна из Турции не впустили в Петербург

В надзорном ведомстве пояснили, чем именно опасно обнаруженное растение. Повилика способна наносить серьезный урон аграрному сектору: она существенно снижает урожайность культур и ухудшает качество готовой продукции. Кроме того, зараженные травы быстро плесневеют при заготовке сена, а при попадании в корм скоту могут вызывать отравления и заболевания. Помимо прочего, сорняк является переносчиком вирусных инфекций растений.