Крупную партию зараженного тимьяна из Турции не впустили в Петербург
В морском порту Северной столицы сотрудники Россельхознадзора пресекли ввоз крупной партии пряностей из Турции. Причиной стала находка, представляющая угрозу для отечественного сельского хозяйства.
Как уточнили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления ведомства, восемь тонн сушеного тимьяна прибыли в Санкт-Петербург морским путем. В ходе обязательного фитосанитарного контроля специалисты обнаружили в грузе семена опасного карантинного сорняка.
Для подтверждения подозрений образцы продукции были направлены в Северо-Западный филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ». Результаты лабораторных исследований оказались неутешительными: экспертиза подтвердила присутствие повилики. Это растение включено в перечень карантинных объектов ЕАЭС, в связи с чем выпуск всей партии специй на территорию России был запрещен.
В надзорном ведомстве пояснили, чем именно опасно обнаруженное растение. Повилика способна наносить серьезный урон аграрному сектору: она существенно снижает урожайность культур и ухудшает качество готовой продукции. Кроме того, зараженные травы быстро плесневеют при заготовке сена, а при попадании в корм скоту могут вызывать отравления и заболевания. Помимо прочего, сорняк является переносчиком вирусных инфекций растений.