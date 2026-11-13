Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №210

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №210«Ъ» Газета
Северо-Запад

На Ладожском мосту до 25 ноября будет действовать новая схема дорожного движения

На время изменилась схема дорожного движения на Ладожском мосту, который расположен на 40-м километре федеральной трассы Р-21 «Кола» в Кировском районе Ленинградской области. Информацией об этом поделились в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
На схему движения повлияли плановые работы на мосту

На схему движения повлияли плановые работы на мосту

Пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Схему движения изменили в связи с завершением очередного этапа планово-предупредительных работ на мосту. Специалисты 12 ноября начали демонтировать временные светофоры и ограждения. Реверсивное движение отменили.
В настоящее время транспорт может двигаться в направлении Ленобласти по двум полосам, а в направлении Петербурга — по одной. Такие правила здесь будут действовать вплоть до 25 ноября.
Денис Петров