На Ладожском мосту до 25 ноября будет действовать новая схема дорожного движения
На время изменилась схема дорожного движения на Ладожском мосту, который расположен на 40-м километре федеральной трассы Р-21 «Кола» в Кировском районе Ленинградской области. Информацией об этом поделились в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Схему движения изменили в связи с завершением очередного этапа планово-предупредительных работ на мосту. Специалисты 12 ноября начали демонтировать временные светофоры и ограждения. Реверсивное движение отменили.
В настоящее время транспорт может двигаться в направлении Ленобласти по двум полосам, а в направлении Петербурга — по одной. Такие правила здесь будут действовать вплоть до 25 ноября.