В Новгородской области 160 млн рублей выделят на финансирование инициативных проектов
В 2027 году на финансирование проектов инициативного бюджетирования будет выделено 160 млн рублей, заявил председатель комитета по внутренней политике Новгородской области Евгений Шаваев в ходе «нулевых чтений».
По данным пресс-службы Новгородской областной думы, направление включает в себя пять субсидий — четыре проекта инициативного бюджетирования и межбюджетные трансферты муниципальным бюджетам. Большая часть расходов — 37,8 млн рублей — уйдет на возврат в муниципалитеты налога на самозанятых для реализации муниципальных инициативных проектов.
В прошлом году на пять проектов инициативного бюджетирования в общей сложности было направлено почти 207 млн рублей. Из них 121,7 млн рублей поступило из областного бюджета, а привлеченные средства превысили 82 млн рублей. Иные источники составили 40% от общего объема финансирования.