В Новгородской области 160 млн рублей выделят на финансирование инициативных проектов

В прошлом году на пять проектов инициативного бюджетирования в общей сложности было направлено почти 207 млн рублей. Из них 121,7 млн рублей поступило из областного бюджета, а привлеченные средства превысили 82 млн рублей. Иные источники составили 40% от общего объема финансирования.