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Выпуск газеты №210«Ъ» Газета
Северо-Запад

Самокатчикам Петербурга и Ленобласти хотят выделить отдельные полосы движения

Сеть выделенных полос движения для электротранспорта может появиться в будущем на дорогах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. С таким предложением выступил замначальника управления Госавтоинспекции Антон Ахминов на пресс-конференции ТАСС.
Планами об отдельных полосах движения поделился сотрудник ГАИ

Планами об отдельных полосах движения поделился сотрудник ГАИ

Евгений Павленко / Коммерсантъ

В историческом центре Петербурга узкие тротуары. Пешеходам и самокатчикам разойтись иногда очень сложно. Господин Ахминов предложил решение.
«Необходимо не где-то на отдельном участке дороги выделить полосу для движения велосипедистов. Это должна быть сеть выделенных полос, где одна перетекает в другую»,— предложил представитель ГАИ.
Ранее «Ъ-Северо-Запад» писал, что на окраинах Центрального района появятся специальные стоянки для электросамокатов. Всего хотят оборудовать 40 отдельных парковок.
Денис Петров