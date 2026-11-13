В прокат вышел фильм Никиты Грушина «Новый дом»

Не случайно директора дома престарелых Колю — не вурдалака-коррупционера, как можно было бы предположить, а с утра пьющего гуманиста — сыграл Александр Яценко, талисман Хлебникова. Ближе к середине фильм, словно поперхнувшись, выстреливает неожиданным эпизодом. Аня (Дарья Савельева) приходит к директору швейной фабрики с рационализаторским предложением. Я тут, говорит, заметила, что рукава стачивают в одном цеху, а подшевронники в другом. Объединить бы оба процесса под одной крышей, чтобы девушки не тратили на переходы драгоценное рабочее время. Словно в современное кино воткнулась сцена из среднестатистического советского производственного фильма.