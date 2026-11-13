Комитет культурного наследия готовит 20 исков к собственникам ОКН в Хвалынске

Всего в области больше 5,5 тыс. памятников архитектуры, из них свыше 1,6 тыс. исторических зданий включены в единый госреестр. С начала года комитет выдал 90 разрешений на обследование, реставрацию и другие работы, сейчас работы ведутся более чем на 40 объектах.