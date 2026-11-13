Комитет культурного наследия готовит 20 исков к собственникам ОКН в Хвалынске
Губернатор поручил активнее вовлекать инвесторов в восстановление памятников
Комитет культурного наследия Саратовской области готовит иски к собственникам 20 исторических зданий в Хвалынске с требованием провести восстановительные работы. Об этом шла речь на встрече губернатора Романа Бусаргина с министром-председателем комитета Владимиром Мухиным.
Глава региона подчеркнул, что в Хвалынске больше 50 объектов культурного наследия, представляющих особую архитектурную ценность, и собственники должны содержать их в нормативном состоянии. Комитет должен применять меры в рамках закона к тем, кто не выполняет необходимые работы, уточнил господин Бусаргин.
На встрече также обсуждали механизм льготной аренды «за рубль». Инвесторы могут взять ОКН в долгосрочную аренду у муниципалитетов при условии восстановления. В этом году по такой схеме передали 16 объектов. Губернатор отметил, что механизм нужно популяризировать среди бизнеса.
Всего в области больше 5,5 тыс. памятников архитектуры, из них свыше 1,6 тыс. исторических зданий включены в единый госреестр. С начала года комитет выдал 90 разрешений на обследование, реставрацию и другие работы, сейчас работы ведутся более чем на 40 объектах.