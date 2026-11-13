В Волгограде усилят контроль за работой управляющих компаний
С начала года жилинспекция обследовала 1,7 тысяч домов и провела 972 проверки
В Волгограде усилят контроль за тем, как управляющие компании взаимодействуют с единым диспетчерским центром и профильными службами, чтобы улучшить качество услуг для жителей. Такое решение приняли по итогам совещания по вопросам ЖКХ в администрации города.
Качество работ управляющих компаний проверяет жилищная инспекция Волгограда. С начала 2026 года прошли 972 контрольно-надзорных мероприятия, в ходе которых обследовали около 1,7 тыс. домов. При выявлении нарушений каждую управляющую организацию привлекают к ответственности.
Представителям управляющих компаний указали на необходимость лучше взаимодействовать с единым диспетчерским центром. Специалисты отметили недопустимость того, чтобы компании не выходили на связь с сотрудниками центра, которые работают с обращениями граждан, и не предоставляли им актуальную информацию о нештатных ситуациях на внутридомовых сетях и работах по их устранению.