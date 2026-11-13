В Волгограде усилят контроль за работой управляющих компаний

Представителям управляющих компаний указали на необходимость лучше взаимодействовать с единым диспетчерским центром. Специалисты отметили недопустимость того, чтобы компании не выходили на связь с сотрудниками центра, которые работают с обращениями граждан, и не предоставляли им актуальную информацию о нештатных ситуациях на внутридомовых сетях и работах по их устранению.