Суд арестовал обвиняемого в жестоком убийстве девушки возле шелтера в Санкт-Петербурге
Калининский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу Якуба С., обвиняемого в убийстве с особой жестокостью (ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщила объединенная пресс-служба городских судов. По версии следствия, 12 ноября на улице Вавиловых он догнал свою знакомую и нанес ей не менее восьми ударов ножом в шею и туловище. Жертва скончалась в больнице в тот же день.
Трагедия случилась прямо на пороге центра помощи женщинам. Задержанному предъявлено обвинение, свое отношение к вине он не высказал. Следствие настаивало на аресте, указывая, что Якуб С. не имеет регистрации в городе, но обладает устойчивыми связями в Дагестане, ранее привлекался к уголовной ответственности и может скрыться или помешать расследованию. Прокуратура поддержала ходатайство об аресте.
Кроме того, незадолго до гибели погибшая обращалась в полицию с заявлениями о преступлениях со стороны Якуба С. по статьям о легком вреде здоровью, побоях и угрозах убийством. Причастность к убийству, сказано в материалах дела, подтверждает запись с камер наблюдения.
Фигурант просил о домашнем аресте, ссылаясь на несовершеннолетних детей, живущих с бывшей женой в Дагестане. Суд также учел позицию прокурора и отправил обвиняемого в СИЗО на два месяца, то есть по январь 2027 года. Ход и результаты расследования контролируются надзорным ведомством.
Параллельно прокуратура заявила ходатайство о передаче общего ребенка Якуба С. и убитой под опеку: после смерти матери он остался без попечения родителей, а других родственников в городе у него нет. Якуб С. возражал, настаивая, что ребенка может взять его мать. Суд удовлетворил прошение стороны обвинения.