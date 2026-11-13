Суд арестовал обвиняемого в жестоком убийстве девушки возле шелтера в Санкт-Петербурге

Калининский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу Якуба С., обвиняемого в убийстве с особой жестокостью (ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщила объединенная пресс-служба городских судов. По версии следствия, 12 ноября на улице Вавиловых он догнал свою знакомую и нанес ей не менее восьми ударов ножом в шею и туловище. Жертва скончалась в больнице в тот же день.