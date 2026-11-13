«ТНС энерго Воронеж» за девять месяцев сократило чистую прибыль в 2,9 раза

ПАО «ТНС энерго Воронеж» (структура группы «ТНС энерго») по итогам января — сентября 2026 года получило чистую прибыль в размере 959,2 млн руб., что в 2,9 раза меньше показателя за аналогичный период прошлого года (2,82 млрд руб.). Об этом свидетельствует бухгалтерская отчетность, с которой ознакомился «Ъ-Черноземье». Выручка энергосбытовой компании выросла на 15,25% — с 29,85 млрд до 34,4 млрд руб.