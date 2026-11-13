«ТНС энерго Воронеж» за девять месяцев сократило чистую прибыль в 2,9 раза
ПАО «ТНС энерго Воронеж» (структура группы «ТНС энерго») по итогам января — сентября 2026 года получило чистую прибыль в размере 959,2 млн руб., что в 2,9 раза меньше показателя за аналогичный период прошлого года (2,82 млрд руб.). Об этом свидетельствует бухгалтерская отчетность, с которой ознакомился «Ъ-Черноземье». Выручка энергосбытовой компании выросла на 15,25% — с 29,85 млрд до 34,4 млрд руб.
Себестоимость продаж увеличилась на 17,9%: с 15 до 17,7 млрд руб. Прибыль от поставок электроэнергии поднялась на 15,2%: с 1,56 млрд до 1,8 мрлд руб. Коммерческие расходы выросли на 12,9% (с 12,2 млрд до 13,8 млрд руб.), управленческие — на 4,7% (с 1,06 млрд до 1,11 млрд руб.).
Дебиторская задолженность компании сократилась с 3 млрд до 2,3 млрд руб. (–23,8%), кредиторская снизилась с 3,73 млрд до 3,05 млрд руб. (–18,37%).
В начале недели «Ъ-Черноземье» сообщал, что «ТНС энерго Воронеж» повторно потребовало банкротства воронежского ООО «Квартал» Ивана Попенкова и Виталия Киценко. Согласно картотеке арбитражных дел, иск пока не принят к производству. Финансовые проблемы «Квартала» тесно связаны с судьбой его совладельца. В сентябре 2026 года Арбитражный суд Воронежской области признал Ивана Попенкова банкротом и ввел процедуру реализации его имущества. В начале ноября Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил это решение без изменения.