Метры на перепутье
В Казани разрыв цен между первичным и вторичным рынками недвижимости сократился до 14%
В Татарстане за девять месяцев 2026 года продажи новостроек выросли на 12% (с 12,5 до 13,9 тыс. сделок), а сделки на вторичном рынке — на 25% (с 24,0 тыс. до 29,9 тыс. шт.). При этом республика сохраняет высокий объем строительства, а в Казани разница между стоимостью нового и готового жилья за год сократилась с 21% до 14%. Аналитики отмечают, что рынок вторичных квартир находится в фазе уверенного роста, а основным драйвером рынка является ипотека. В то же время девелоперы подчеркивают, что колоссальный объем построенного жилья в стране остается нераспроданным.
По итогам 2025 года объем работ в строительной отрасли вместе со смежными секторами составил 26,4 трлн руб., а налоговые и страховые поступления — почти 7 трлн руб., сообщил глава Минстроя России Ирек Файзуллин на пленарной сессии «Строительной недели БРИКС» в Казани. С 2020 года в стране построено или запроектировано более 600 млн кв. м жилья, из них 108 млн кв. м — в 2025 году. Татарстан, по словам министра, ежегодно вводит более 3 млн кв. м жилья.
Стройка на опережение
Объем строительства в Татарстане с 2020 года увеличился на 66%, сообщила руководитель аналитического центра «Авито Недвижимости» Ольга Клещеева в рамках «Строительной недели БРИКС». Это почти втрое выше среднероссийского роста за тот же период, составившего 23%.
В октябре 2026 года в республике строилось около 3,44 млн кв. м жилья. На Казань приходилось 2,32 млн кв. м, или 67% общего объема. Если учитывать казанскую агломерацию вместе с городами-спутниками, показатель достигает почти 80%. Казань также входит в десятку крупнейших городов России по объему строительства.
Продажи новостроек в республике при этом выросли на 12% — с 12,5 тыс. до 13,9 тыс. сделок за девять месяцев. В среднем по России прирост составил 5%. Доля ипотечных сделок в Татарстане увеличилась с 68% до 71%, а средняя цена квадратного метра по договорам долевого участия — всего на 2%, с 205 тыс. до 209 тыс. руб.
При этом представители девелоперского рынка описывают ситуацию осторожнее. По словам генерального директора «Унистроя» Радика Салимгараева, средний уровень распроданности строящихся проектов по стране составляет около 57%. «Колоссальный объем построенного, но непроданного жилья остается у девелоперов. Весь рынок начинает удлинять срок строительства»,— сказал он. По словам господина Салимгараева, средний срок реализации проектов в 2026 году увеличился с полутора до двух лет.
Изменилась и структура себестоимости проектов. Если в 2020 году около 80% расходов приходилось на прямые строительно-монтажные работы, а 20% — на проектные и подготовительные мероприятия, землю и подключение к сетям, то теперь косвенные затраты занимают около половины бюджета или даже больше.
«Мы понимаем, что ставки резко вниз не пойдут. Но мне бы сегодня хотелось попросить какую-то предсказуемость, чтобы в такие тяжелые времена мы могли адаптироваться»,— сказал господин Салимгараев.
Вторичный рынок выходит вперед
На рынке готового жилья динамика заметно сильнее. За девять месяцев количество сделок купли-продажи квартир на вторичном рынке Татарстана выросло на 25%, с 24 тыс. до 29,9 тыс. Доля ипотечных сделок увеличилась с 25% до 38%, а сами ипотечные покупки — на 89%. Сделки без ипотеки прибавили только 3%.
По оценке руководителя аналитического центра «Авито Недвижимости» Ольги Клещевой, оживление вторичного рынка связано с постепенным снижением стоимости рыночной ипотеки и расширением доступности семейной ипотеки в городах, где практически нет нового строительства. В Татарстане к таким направлениям относятся, в частности, Елабуга и Бугульма.
Рост спроса уже отражается на предложении и ценах. С октября 2025 года по октябрь 2026 года объем объявлений о продаже вторичных квартир в Татарстане сократился на 10%, а средняя цена квадратного метра выросла на 12%, до 159 тыс. руб. В Казани предложение уменьшилось на 4%, а цена увеличилась на 10%, до 212 тыс. руб. за квадратный метр.
Одновременно с этим сокращается разрыв между новым и готовым жильем. В октябре 2026 года квадратный метр в казанских новостройках стоил в среднем 241 тыс. руб., на вторичном рынке — 212 тыс. руб. Разница составила 14% против 21% годом ранее. Новостройки дорожают медленнее, а вторичный рынок отыгрывает отставание на фоне роста спроса.
Адаптация к новым условиям
Владелец ГК «Точно» Николай Амосов отметил, что строительный рынок сейчас переживает сложный период, но считает кризис временным. «Наша отрасль совсем скоро выйдет на свой новый этап развития, и 2026–2027 годы мы будем только вспоминать как кризис»,— сказал он.
В «Авито Недвижимости» выделяют два основных тренда для Татарстана: высокий объем строительства несмотря на турбулентность в отрасли и ценовую волатильность, которая создает для покупателей возможность выбирать между разными форматами и стадиями готовности жилья. В целом по России аналитики говорят о фазе адаптации рынка к новым экономическим и ипотечным условиям.
К общероссийским тенденциям аналитики относят сохранение объемов строительства примерно на уровне прошлого года, рост доли продаж готовых квартир от застройщиков, а также рост вторичного рынка. В то же время ипотека остается главным драйвером сделок.