Метры на перепутье

В Татарстане за девять месяцев 2026 года продажи новостроек выросли на 12% (с 12,5 до 13,9 тыс. сделок), а сделки на вторичном рынке — на 25% (с 24,0 тыс. до 29,9 тыс. шт.). При этом республика сохраняет высокий объем строительства, а в Казани разница между стоимостью нового и готового жилья за год сократилась с 21% до 14%. Аналитики отмечают, что рынок вторичных квартир находится в фазе уверенного роста, а основным драйвером рынка является ипотека. В то же время девелоперы подчеркивают, что колоссальный объем построенного жилья в стране остается нераспроданным.