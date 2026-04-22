Похищенное отмыли в дивидендах

Как стало известно “Ъ”, МВД завершило расследование уголовного дела в отношении Константина Люльчева и Виктора Мясника — совладельцев и руководителей ПАО ТГК-14, обеспечивающего теплом и электричеством Бурятию и Забайкалье. Они обвиняются в хищении 4,5 млрд руб. средств предприятия и в их отмывании под видом премий, зарплат и дивидендов. По версии следствия, деньги выводились с помощью необоснованных займов и поручительств, а также благодаря оплате ненужных услуг.

Фото: Вячеслав Реутов, Коммерсантъ

Обвинение в окончательной редакции Константину Люльчеву и Виктору Мяснику предъявил следователь по особо важным делам УМВД по Забайкальскому краю. Председателю совета директоров ТГК-14 и его заместителю вменяются в вину особо крупная растрата (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и легализация (отмывание) денежных средств, добытых лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Описание совершенных, по версии следствия, бенефициарами компании преступлений занимает без малого 100 страниц убористого текста.

Как считают следователи, организованную преступную группу господа Люльчев и Мясник сколотили «не позднее декабря 2021 года», а помимо них самих в нее также вошли пока «не установленные следствием лица».

Для совершения многомиллионных махинаций фигуранты использовали принадлежащее им АО «Дальневосточная управляющая компания» (ДУК) — небольшую фирму с уставным капиталом в 10 тыс. руб.

Константин Люльчев и Виктор Мясник стали совладельцами ТГК-14 в 2021 году, купив через ДУК акции у РЖД. На приобретение 92,21% акций компании ДУК взяла в Промсвязьбанке кредит в размере 3,211 млрд руб., поручителем по которому выступила сама же ТГК-14. Энергокомпания, по данным следствия, дала коммерсантам заем на покупку и сама же расплачивалась по всем обязательствам.

Помимо этого, ТГК-14 заплатила, согласно материалам расследования, огромные суммы по договорам оказания ДУК неких услуг по управлению, консультациям, за совершенно необязательную аренду офиса в Москве и прочее. Все эти платежи следствие считает незаконными и необоснованными, поскольку ДУК просто не имела штат сотрудников для выполнения работ.

Отдельной строкой в обвинении указаны дивиденды в сотни миллионов рублей, которые получали руководители ТГК-14 как два единственных акционера ДУК.

В ней, как говорится в материалах дела, господину Люльчеву принадлежит 78% долей, а господину Мяснику — 22%. Благодаря этому фигуранты имели возможность управлять ПАО ТГК-14 и «скрыть совершаемое преступление под видом осуществления хозяйственных взаимоотношений между подконтрольными им обществами». Господа Люльчев и Мясник, по подсчетам следствия, «причинили своими действиями» ПАО ущерб на сумму 4 млрд 449 млн 172 тыс. руб. При этом, по данным “Ъ”, потерпевшей стороной по уголовному делу признан один из миноритарных акционеров «Россети Центр и Приволжье».

Как установили сотрудники СЭБ ФСБ и МВД, более миллиарда рублей из похищенных каждый из бенефициаров ТГК-14, которые жили на широкую ногу, имея недвижимость в ОАЭ и Испании, лимузины Rolls Royce, успели отмыть.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Оказалось, что все три года руководства ТГК-14 господа Люльчев и Мясник также исправно получали деньги как президент и генеральный директор АО ДУК соответственно. Причем оклад, переводившийся на личные счета в московских банках, был весьма немаленьким — до 800 тыс. руб. ежемесячно. Кроме того, туда регулярно поступали «квартальные премии» — до 4,5 млн руб., а также «промежуточные дивиденды» — от 20 млн до 100 млн руб. Все эти выплаты следствие сочло легализацией похищенных средств. В частности, только Константину Люльчеву вменяется в вину отмыв около 840 млн руб., а Виктору Мяснику — несколько меньшая сумма. Вообще, хотя оба фигуранта именуются в материалах дела организаторами преступной группы, ведущая роль в преступном тандеме отводится следствием именно господину Люльчеву. По предварительным данным, после предъявления обвинения господин Люльчев заявил, что виновным себя не считает, но от подробных показаний воздержался, сославшись на необходимость сначала ознакомиться с материалами уголовного дела. По совокупности статей УК, ему и второму обвиняемому грозит до 17 лет лишения свободы с внушительным иском о возмещении ущерба.

Оба фигуранта формально остаются руководителями ТГК-14. Но на деле ПАО и АО ДУК сейчас руководит их коллега Евгений Николаев, человек довольно далекий от энергетической отрасли, в прошлом — начальник специализирующего на расследовании преступлений экономической направленности главного следственного управления ГУ МВД по Москве.

Господа Люльчев и Мясник были задержаны оперативниками ФСБ в мае прошлого года.

До этого они проверялись на предмет возможного злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ) при приобретении ТГК-14 по заниженной стоимости. Но в 2025 году речь пошла о завышении тарифов на электроэнергию, из-за чего понесли убытки ряд государственных предприятий Забайкалья, включая оборонные. Первоначально фигурантам инкриминировали мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), однако с учетом мнения прокуратуры обвинение было переквалифицировано на растрату вверенных бенефициарам ТГК-14 средств и их отмывание. Правда, махинации с тарифами все же упоминаются в уголовном деле, хотя скорее как один из способов совершения хищений. Они направили, как утверждается в материалах следствия, в региональные службы по тарифам по Забайкальскому краю и Республике Бурятия заявки, в которых «умышлено не исключили экономически необоснованные доходы и расходы, в том числе связанные с неисполнением инвестиционной и ремонтных программ». Это, по данным МВД, привело к завышению тарифов на тепловую энергию для потребителей, а самому ТГК-14 позволило извлечь дополнительную необоснованную прибыль, которую соучастники планировали похитить через выплату дивидендов в пользу АО ДУК. Помимо этого, согласно экспертизе Минюста, ПАО из-за махинаций оказалось на грани неплатежей по обязательствам. И только своевременное вмешательство ФСБ помогло избежать возможного срыва отопительного сезона в Забайкалье.

Сергей Сергеев