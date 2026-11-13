Шеф-кондитер, преподаватель в международной школе SWISSAM, член правления Санкт-Петербургской ассоциации кулинаров Галина Меднис отметила важность подготовки: «Я всегда жду от шефов — и юниоров, и профессионалов — готовность больше уделять внимание подготовке к таким конкурсам и тренироваться. Я понимаю, что шеф загружен, что у него не всегда есть время. Но если он решается все-таки выйти на этот ринг, то нужно отрабатывать свое блюдо. Как бы он в нем ни был уверен, и даже если на своей кухне может приготовить его с закрытыми глазами, конкурс — это всегда выход из зоны комфорта. Всегда очень много глаз. Ты не в своей тарелке, так сказать, где спокойно творишь и делаешь даже раньше таймера. Здесь много факторов, к которым надо быть готовым. Я по себе знаю, что нужна отработка обязательно. Мало того, что это поможет при выступлении не потеряться, потому что доводится до автоматизма, это еще и позволяет взглянуть на блюдо еще раз и убедиться, действительно ли оно вкусно. Потому что это самое главное. Делайте, чтобы это было вкусно! Приготовить действительно достойно и вкусно — вот это первоочередная задача шеф-повара».