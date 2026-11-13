В своей тарелке
Лучшим шеф-поваром петербургской кухни стал повар из Пензы
9 и 10 ноября прошел VI Кубок Губернатора Санкт-Петербурга «Лучший шеф-повар Петербургской кухни». За звание лучшего шеф-повара наравне с петербургскими кулинарами боролись профессионалы и юниоры из Москвы, Пензы, Ленинградской, Мурманской и Вологодской областей.
«Главное кулинарное соревновательное событие города набирает обороты. В этом году рекордное количество команд профессионалов и юниоров выразили желание соревноваться за звание "Лучший шеф-повар Петербургской кухни". Трижды главный приз уезжал в регионы, и дважды его забирали петербургские шефы. Сможет ли город сравнять счет? В любом случае это замечательно, что наша петербургская кухня не просто локальный продукт, а то, что объединяет страну»,— сказал на торжественной церемонии открытия первый заместитель председателя комитета по внешним связям Санкт-Петербурга и руководитель проекта «Петербургская кухня» Сергей Марков.
Сегодня уже понятно, что в регионах работают не менее талантливые ребята, чем в Петербурге, и шефам города на Неве теперь придется очень стараться, чтобы их догнать.
Председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгений Панкевич напомнил, что Северная столица относится к регионам-лидерам в сфере гастрономического туризма: «Петербургская кухня для нас прекрасный инструмент для привлечения туристов, с которым мы успешно работаем. Ее нужно активнее внедрять. Так что мы за сотрудничество с профессионалами своего дела».
Настроение задавал коллектив барабанщиц, который сопровождал традиционный парад поваров, а настоящим подарком для участников и гостей Кубка стал выход Деда Мороза.
В рамках торжественной церемонии открытия сразу три петербургских ресторана — «Aстория», Drevå и ресторан-теплоход «Шустрый Бобер» — подписали Гастрономическую хартию Санкт-Петербурга, войдя в проект правительства Санкт-Петербурга «Петербургская кухня». С 2022 года к этому проекту уже присоединились более 50 участников.
По итогам соревнований места распределились так: золотой кубок и диплом за первое место получил Тимур Лясников (Пенза), серебряный кубок и диплом за второе место — у Егора Скопинцева (Санкт-Петербург), бронзовый кубок и диплом за третье место — у Самира Кязимова (Москва).
Специальный приз комитета по внешним связям Санкт-Петербурга «За возрождение исторических традиций» получил Владимир Алферов (Санкт-Петербург). Специальный приз комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга в номинации «Лучший региональный взгляд на Петербургскую кухню» вручили Владиславу Шерлыкову (Череповец). В специальной номинации «Лучшая организация работы профессиональной кухни» были отмечены Дмитрий Гудин (Москва) и Андрей Войтович (Санкт-Петербург).
В категории «Юниоры» места распределились так: первое место, получив 99,83 балла, заняла Александра Рогова (Санкт-Петербург, Колледж туризма и прикладных технологий), второе место — Анастасия Сидорова (Москва, РЭУ имени Плеханова), бронзовым призером стал Андрей Сомов (Санкт-Петербург, Морская техническая академия имени адмирала Сенявина).
В специальной номинации комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга «Петербургский десерт» победила Илона Ступина (Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Институт среднего профессионального образования).
«Юниоры очень порадовали, как и в прошлом году. Некоторые в своем профессионализме уже обходят взрослых серьезных шефов, которые работают в ресторане не первый год: подачей, чистотой боксов, аккуратностью работы. Мы иногда просто смотрели и думали — не перепутали ли их местами? Победитель получил очень высокий балл — пока беспрецедентный случай: такой оценки не было ни у кого за всю историю нашего конкурса. Другие призеры в категории "Юниоры" не сильно отстали. Не без нареканий, но все отработали на достаточно хорошем уровне. И это понятно: молодые растут и стремятся покорять вершины, идти дальше. Этот блеск в глазах заражает и вдохновляет»,— оценил работу молодых участников бренд-шеф и основатель «Арт-кондитерской Сергея Магаева», Pastry Chef отеля «Гельвеция» Сергей Магаев.
Шеф-кондитер, преподаватель в международной школе SWISSAM, член правления Санкт-Петербургской ассоциации кулинаров Галина Меднис отметила важность подготовки: «Я всегда жду от шефов — и юниоров, и профессионалов — готовность больше уделять внимание подготовке к таким конкурсам и тренироваться. Я понимаю, что шеф загружен, что у него не всегда есть время. Но если он решается все-таки выйти на этот ринг, то нужно отрабатывать свое блюдо. Как бы он в нем ни был уверен, и даже если на своей кухне может приготовить его с закрытыми глазами, конкурс — это всегда выход из зоны комфорта. Всегда очень много глаз. Ты не в своей тарелке, так сказать, где спокойно творишь и делаешь даже раньше таймера. Здесь много факторов, к которым надо быть готовым. Я по себе знаю, что нужна отработка обязательно. Мало того, что это поможет при выступлении не потеряться, потому что доводится до автоматизма, это еще и позволяет взглянуть на блюдо еще раз и убедиться, действительно ли оно вкусно. Потому что это самое главное. Делайте, чтобы это было вкусно! Приготовить действительно достойно и вкусно — вот это первоочередная задача шеф-повара».