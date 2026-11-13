Три участка недр в Пензенской области выставлены на торги за почти 4 миллиона
Победители аукционов смогут добывать там песок
Минлесхоз Пензенской области 13 ноября объявил аукционы на право пользования участками недр в трех муниципальных районах. Общая начальная цена торгов превышает 3,8 млн руб.
На торги выставлены участки «Вишневское-3», «Атмисс» и «Глебовка-2». В Башмаковском районе расположен «Глебовка-2», начальная цена установлена на уровне 1,32 млн руб. Он находится примерно в 3,2 км к северо-востоку от села Глебовка. Победитель аукциона сможет изучать, разведывать и добывать там строительный песок, а также использовать отходы добычи и переработки.
«Атмисс» находится в Каменском районе, в 3,5 км к юго-востоку от села Александровка. Здесь также предлагают добычу строительного песка. Стартовая цена торгов 907,4 тыс. руб.
«Вишневское-3» расположен в Кузнецком районе, в 4,5 км к северу от северо-западной границы Кузнецка и в 0,2 км от автодороги Кузнецк — Траханиотово. На участке разрешены геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых. Начальная цена превышает 1,6 млн руб.
Заявки принимают до 10:00 4 декабря. Победителей определят 24-го числа.