Три участка недр в Пензенской области выставлены на торги за почти 4 миллиона

На торги выставлены участки «Вишневское-3», «Атмисс» и «Глебовка-2». В Башмаковском районе расположен «Глебовка-2», начальная цена установлена на уровне 1,32 млн руб. Он находится примерно в 3,2 км к северо-востоку от села Глебовка. Победитель аукциона сможет изучать, разведывать и добывать там строительный песок, а также использовать отходы добычи и переработки.