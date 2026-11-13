Выдача потребительских кредитов воронежцам снизилась до 4,5 млрд рублей в месяц
В Воронежской области фиксируют дальнейшее снижение объемов выдачи потребительских кредитов. В октябре 2026 года жителям региона выдали потребкредиты на 4,5 млрд руб. Сумма на 8% меньше, чем показатель по итогам сентября (4,9 млрд руб.). Об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
В целом по данным кредиторов, передающих сведения в НБКИ, объем выданных потребкредитов в октябре составил в России 342 млрд руб., снизившись по сравнению с предыдущим месяцем на 6,3% (364,9 млрд руб.). При этом их количество по сравнению с сентябрем практически не изменилось — порядка 2,2 млн договоров. Наибольший объем потребительских кредитов в регионах РФ был отмечен в Москве (33,8 млрд руб.), Московской области (23,9 млрд руб.) и Санкт-Петербурге (13,7 млрд руб.).
«Выдача потребкредитов в сентябре–октябре несколько сократилась и в целом продолжает оставаться на не очень высоком уровне. Прежде всего, это обусловлено денежно-кредитной политикой регулятора по охлаждению кредитного рынка, в том числе в части высоких ставок и введения ограничений в отношении показателя долговой нагрузки»,— прокомментировал цифры директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
На этой неделе «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что объем розничного кредитования в Воронежской области за месяц упал почти на треть. В октябре жители региона оформили кредиты на 12,8 млрд руб., а месяцем ранее — на 18,9 млрд руб.