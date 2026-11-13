Выдача потребительских кредитов воронежцам снизилась до 4,5 млрд рублей в месяц

В целом по данным кредиторов, передающих сведения в НБКИ, объем выданных потребкредитов в октябре составил в России 342 млрд руб., снизившись по сравнению с предыдущим месяцем на 6,3% (364,9 млрд руб.). При этом их количество по сравнению с сентябрем практически не изменилось — порядка 2,2 млн договоров. Наибольший объем потребительских кредитов в регионах РФ был отмечен в Москве (33,8 млрд руб.), Московской области (23,9 млрд руб.) и Санкт-Петербурге (13,7 млрд руб.).