В Ростовской области нашли новые поводы для проверок алкомаркетов и баров
Правительство Ростовской области расширило перечень индикаторов риска, по которым власти могут инициировать внеплановые проверки магазинов и заведений общепита, торгующих алкоголем. Новые критерии касаются расхождений между закупками, продажами и списанием спиртного, а также торговли в запрещенное время. Изменения утверждены постановлением губернатора Юрия Слюсаря, с ним ознакомился «Ъ-Ростов».
Всего в перечень включили десять индикаторов. В частности, внимание контролирующих органов может привлечь ситуация, когда за квартал объем списанного по причинам, не связанным с продажей, алкоголя превышает 20% от объема реализованной продукции. Такой же порог установлен для возвратов поставщикам и отказов от приемки: риск возникает, если их объем превышает 20% закупок за квартал.
Основанием для оценки риска станет и увеличение более чем на 20% за квартал объема закупки или розничной продажи маркированного алкоголя. Еще один критерий — остатки спиртного в магазине или заведении общепита, превышающие объем продаж за предшествующие 90 дней. Проверяющие также будут учитывать случаи, когда закупки за два квартала превышают продажи более чем на 50%.
Отдельные индикаторы предусмотрены для баров, кафе и ресторанов. Например, риск нарушения могут усмотреть, если в течение месяца как минимум дважды объем продаж алкоголя в запрещенное областным законом время превышал более чем на 50% продажи в разрешенные часы. Контролирующие органы также обратят внимание на заведения, где более половины дневного объема реализации приходится на час до начала или час после окончания разрешенного времени торговли.
Кроме того, поводом для оценки риска станет отсутствие в Единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС) сведений о приемке продукции или отказе от нее более 60 дней после фиксации поставки. Для заведений общепита предусмотрен и критерий необычно низких объемов списания алкоголя для приготовления напитков и порционной продажи.
Наличие одного из индикаторов не означает автоматического назначения проверки: эти критерии используются при принятии решения о проведении внепланового контрольного мероприятия. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. Новые штрафы или ограничения на продажу алкоголя документом не вводятся.