В Ростовской области нашли новые поводы для проверок алкомаркетов и баров

Отдельные индикаторы предусмотрены для баров, кафе и ресторанов. Например, риск нарушения могут усмотреть, если в течение месяца как минимум дважды объем продаж алкоголя в запрещенное областным законом время превышал более чем на 50% продажи в разрешенные часы. Контролирующие органы также обратят внимание на заведения, где более половины дневного объема реализации приходится на час до начала или час после окончания разрешенного времени торговли.