CNN узнал о сомнениях Вэнса насчет участия в выборах президента США
Вице-президент США Джей Ди Вэнс задумался над тем, чтобы не участвовать в выборах президента в 2028 году. Он рассматривает такой сценарий после проигрыша Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники из окружения американского вице-президента.
CNN отмечает, что господин Вэнс еще не принял окончательного решения. Из разговоров вице-президента с советниками и соратниками следует, что он выбирает между тремя вариантами: следовать своим политическим амбициям, помочь в преодолении раскола среди сторонников движения MAGA («Сделаем Америку снова великой») и уделить время семейным обязанностям (он отец четверых детей). По словам собеседников телеканала, Джей Ди Вэнс намерен восстановить движение MAGA, однако политик не определился, будет ли он возглавлять этот процесс.
«Ему всего 42 года. Он достаточно молод, чтобы вернуться в политику позже, если нынешние условия сделают успех невозможным, — отметил один из собеседников CNN. — Возможно, просто еще не пришло его время».
Президент США Дональд Трамп называл Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио «идеальной командой» кандидатов на выборах в 2028 году от Республиканской партии. При этом господин Трамп не уточнил, кого видит в качестве будущего президента, а кого — вице-президента. В начале ноября Reuters писал, что господин Вэнс начал выстраивать самостоятельную повестку к выборам. Он поднимает вопросы экономического национализма, общественной безопасности и сдержанности во внешней политике, а также критикует вооруженный конфликт с Ираном.