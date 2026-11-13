CNN узнал о сомнениях Вэнса насчет участия в выборах президента США

CNN отмечает, что господин Вэнс еще не принял окончательного решения. Из разговоров вице-президента с советниками и соратниками следует, что он выбирает между тремя вариантами: следовать своим политическим амбициям, помочь в преодолении раскола среди сторонников движения MAGA («Сделаем Америку снова великой») и уделить время семейным обязанностям (он отец четверых детей). По словам собеседников телеканала, Джей Ди Вэнс намерен восстановить движение MAGA, однако политик не определился, будет ли он возглавлять этот процесс.