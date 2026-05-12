Жизнь после Трампа

Президент США Дональд Трамп, после переизбрания на второй срок пробывший на своем посту менее полутора лет, уже назвал своими преемниками на выборах 2028 года нынешнего вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио. Заявление Трампа о решимости не допустить победы президента-демократа призвано сплотить республиканцев перед намеченными на ноябрь 2026 года выборами в Конгресс США, сулящими им крупное поражение. Однако жаждущие реванша демократы также переживают глубокий кризис. Опросы свидетельствуют о разочаровании в двухпартийной системе: доля независимых избирателей достигла исторического максимума, а независимые политики все активнее заявляют о себе.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс (слева), президент Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио в Белом доме

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Вице-президент США Джей Ди Вэнс (слева), президент Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио в Белом доме

О новой американской администрации, которая, по его мнению, должна остаться республиканской, действующий президент США Дональд Трамп неожиданно заговорил 11 мая на торжественном ужине в Розовом саду Белого дома, приуроченном к отмечаемой в стране Неделе работников полиции.

Обращаясь к собравшимся, Дональд Трамп назвал вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио будущей «командой мечты» и потенциальными кандидатами от Республиканской партии на президентских выборах в 2028 году.

«Звучит отлично для бюллетеня: Джей Ди и Марко. Я полагаю, это идеальная команда, однако остаются детали»,— заявил Трамп, не став уточнять, кто будет баллотироваться на пост президента, а кто — на должность вице-президента. Чтобы сохранить атмосферу светской вечеринки, ее хозяин предложил гостям «проголосовать» аплодисментами, спросив, кому из присутствующих больше нравится Вэнс, а кому — Рубио.

Заявление Трампа о том, как он представляет себе команду 48-го президента США, прозвучало весьма неожиданно, учитывая, что следующие выборы состоятся только в ноябре 2028 года.

Всего неделю назад, выступая в Белом доме на мероприятии, посвященном поддержке малого и среднего предпринимательства, Дональд Трамп допустил, что он покинет пост главы государства лишь через восемь-девять лет, и ничего не сказал о тандеме Вэнса и Рубио.

Он проигнорировал то обстоятельство, что 22-я поправка к Конституции США ограничивает пребывание президента в должности двумя сроками и не позволяет ему добиваться переизбрания на третий.

Американские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что о намерении включиться в борьбу за право представлять Республиканскую партию на президентских выборах 2028 года в июне может заявить губернатор штата Флорида Рон Десантис. Представитель ультраконсервативного крыла Республиканской партии, он уже боролся за республиканскую номинацию на выборах 2024 года, однако вышел из гонки и поддержал кандидатуру Дональда Трампа.

Противоречивые, но решительные заявления Трампа, который то вдруг говорит о намерении продлить свое правление еще на два президентских срока, то бросается рассуждать о преемниках, свидетельствуют о его попытках преодолеть нарастающий кризис и дефицит лидерства в Республиканской партии, на фоне обвала рейтинга главы Белого дома рискующей потерять контроль над одной или двумя палатами Конгресса.

Как отмечает издание Politico, в преддверии ноябрьских выборов среди рядовых членов Республиканской партии нарастает отчаяние. «Впервые большинство американцев не доверяют способности президента Трампа как следует управлять экономикой. Если он и его команда не добьются изменения этих реалий, республиканцы в ноябре дорого заплатят»,— заявил Politico источник, близкий к Белому дому.

Однако жаждущие политического реванша демократы все меньше воспринимаются американскими избирателями как реальная политическая альтернатива теряющим популярность и утрачивающим ориентиры республиканцам во главе с Трампом.

Майские региональные выборы 2026 года в Великобритании, принесшие победу третьей политической силе, партии Reform UK («Реформировать Соединенное Королевство») во главе с Найджелом Фараджем, давним борцом против британского истеблишмента и традиционной двухпартийной политической системы лейбористов и консерваторов, послали мощный сигнал за океан. Успех британской третьей силы, показавшей, как партия-аутсайдер за один электоральный цикл может стать доминирующей, грозит поставить под сомнение незыблемость двухпартийной системы и в США.

Несмотря на то что в ближайшее время американской политической системе не грозят потрясения в силу ее инерционности и способности противостоять кардинальным переменам, последние опросы показывают, что избирательные кампании 2026 и 2028 годов будут проходить в условиях критической усталости избирателей от теряющего реальное содержание противостояния демократов и республиканцев.

По данным Gallup, еще в 2025 году 45% американцев назвали себя независимыми, что стало историческим максимумом.

Согласно социологическим прогнозам, при сохранении этого тренда количество не причисляющих себя ни к одной партии избирателей в ближайшее время вплотную приблизится к 50%.

Главным драйвером роста числа независимых избирателей стали поколения Y и Z, которые чаще сохраняют независимую идентичность в отличие от старшего поколения.

Независимые избиратели описывают себя как умеренных, в связи с чем усиление идеологической поляризации американской политики делает партийные ярлыки все менее привлекательными.

Рост числа независимых избирателей отражает не только общее разочарование в двухпартийной системе, но и заметное падение интереса к движению MAGA. Дональд Трамп, который изначально воспринимался как борец против традиционной политической системы, уже не ощущается противником истеблишмента.

Демократическая партия тоже не является желанной альтернативой. Главный социалист Америки сенатор Берни Сандерс (де-юре независимый, де-факто демократ) подверг ее резкой критике, подталкивая избирателей к независимому политическому выбору.

По сообщению газеты The New York Times, сенатор Сандерс замахнулся на святая святых американской политической системы, призвав ведущих демократов потребовать от кандидатов в ходе праймериз отказаться от поддержки так называемых суперкомитетов политических действий (Super PAC).

Эти организации играют значительную роль в финансировании избирательных кампаний и обладают значительным влиянием на кандидатов. По мнению Сандерса, лидеры Демократической партии должны призвать кандидатов отказаться от поддержки суперкомитетов или потерять доступ к партийным ресурсам. «Если демократы хотят быть честными и последовательными в своих опасениях по поводу денег и политики, им, на мой взгляд, нужно немедленно навести порядок в собственном доме. Это означает исключение суперкомитетов из демократических праймериз, выборов в Конгресс, а также из президентских выборов»,— заявил Берни Сандерс.

Екатерина Мур, Вашингтон; Сергей Строкань