Шесть школ в Ленобласти могут отремонтировать до новогодних каникул

В декабре планируют завершить капитальный ремонт Гатчинской школы № 4 с углубленным изучением отдельных предметов и здания начальной школы Русско-Высоцкой ОШ. Могут успеть с завершением ремонтных работ до 2027 года и в гимназии Выборга.