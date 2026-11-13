Шесть школ в Ленобласти могут отремонтировать до новогодних каникул
Дети смогут вернуться за парты отремонтированных Тихвинской, Коммунарской и Пчевской школ сразу после новогодних каникул, сообщила пресс-служба региональной администрации. В планах завершить ремонт до конца 2026 года еще у трех школ Ленобласти.
Существенно ускорить сроки проведения работ в трех школах удалось благодаря федеральной поддержке. Об этом рассказал вице-губернатор по социальным вопросам Ленобласти Александр Кялин.
«Наш регион — в числе „хорошистов“. Тихвинская, Коммунарская и Пчевская станут переходящими на 2027 год — дети сядут за парты уже после новогодних праздников»,— подчеркнул чиновник.
В декабре планируют завершить капитальный ремонт Гатчинской школы № 4 с углубленным изучением отдельных предметов и здания начальной школы Русско-Высоцкой ОШ. Могут успеть с завершением ремонтных работ до 2027 года и в гимназии Выборга.