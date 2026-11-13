Усиление Штатами

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Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино возглавил «Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед», который на фоне провальных результатов расстался с главным тренером Майклом Кэрриком, нашел ему замену в лице наставника сборной США Маурисио Почеттино. Манчестерский выбор, видимо, во многом основан на долгой и временами чрезвычайно успешной работе аргентинца в Английской премьер-лиге, а также, возможно, на том факте, что кумиром Почеттино является легендарный Алекс Фергюсон. Именно после его ухода на пенсию в 2013 году великий клуб никак не может выбраться из состояния, похожего на перманентный кризис и выливающегося в том числе в тренерскую чехарду.
«Манчестер Юнайтед» в пятницу, 13 ноября, объявил о назначении на пост главного тренера Маурисио Почеттино. На этом посту 54-летний аргентинец сменил руководившего манчестерцами меньше года Майкла Кэррика. К увольнению Кэррика, состоявшемуся на этой неделе, привели катастрофические результаты клуба, входящего в число самых богатых и шикарно укомплектованных в Европе, в нынешнем сезоне. «Манчестер Юнайтед» терпит неудачи на всех фронтах, а в чемпионате Англии перед ноябрьской паузой, связанной с открытием международного окна для матчей национальных сборных, умудрился рухнуть аж на 18-е место, в «зону вылета».
Выбирая преемника Кэррика, «Манчестер Юнайтед» не остановился перед очень солидными дополнительными расходами.
Дело в том, что с осени 2004 года Почеттино возглавлял сборную США, а в августе, вскоре после североамериканского чемпионата мира, на котором его команда добралась до 1/8 финала, то есть второго раунда play-off, уступив на этой стадии бельгийцам, продлил контракт с местной футбольной федерацией. The Guardian и другие источники утверждают, что, чтобы переманить Почеттино, «Манчестер Юнайтед» пришлось выплатить ей компенсацию в размере около $10 млн. К тому же Почеттино, заключивший с манчестерцами договор сроком на два с половиной года, настоял, чтобы вместе с ним в Англию переехал весь его американский тренерский штаб. Переезд произойдет только через несколько дней. Дело в том, что Маурисио Почеттино еще предстоит завершить свою деятельность в США двумя матчами в рамках Лиги наций CONCACAF, региональной футбольной конфедерации. В них сборная, с которой он расстается, 14 и 17 сентября встретится гаитянами.
Согласно подсчетам Opta, Маурисио Почеттино стал 12-м тренером — либо полноценным, либо временным,— которому доверили «Манчестер Юнайтед» за минувшие 13 лет. Почему за точку отсчета взят 2013 год, понятно. Именно тогда ушел на пенсию легендарный Алекс Фергюсон, тренер, превративший «Манчестер Юнайтед» в одного из флагманов европейского футбола, постоянно берущего ценные призы. После этого манчестерцы, невзирая на колоссальные инвестиции в усиление состава, пребывали в состоянии, похожем на перманентный кризис. Иногда они завоевывали второстепенные трофеи, но из списка безусловных английских лидеров выпали. И никому из тех, в ком видели надежду на преодоление кризиса, справиться с задачей, обеспечив хоть какую-то стабильность, не удавалось. В этом смысле случай с Кэрриком, с которым «Манчестер Юнайтед» в предыдущем чемпионате добрался до бронзы, чтобы затем свалиться вниз, чрезвычайно показательный.
Отчего манчестерский менеджмент поверил в потенциал Маурисио Почеттино, догадаться не так уж сложно.
Клубный пресс-релиз, назвав аргентинца тренером, ставящим «высокоинтенсивный, атакующий футбол» и «умеющим развивать игроков», коротко напомнил о его профессиональной биографии. Значительная ее часть приходится на период работы в Английской премьер-лиге. Репутацию специалиста исключительно трендового и эффективного Почеттино приобрел, когда в 2014 году перебрался из «Саутгемптона» в «Тоттенхем». Этот клуб, до появления Почеттино не считавшийся безусловным грандом, при нем прочно закрепился в шорт-листе английских гигантов, а в 2019 году сумел впервые в своей истории прорваться в финал Лиги чемпионов (в нем он проиграл «Ливерпулю»). Взлету «Тоттенхема», как считали эксперты, способствовал во многом привитый аргентинцем стиль с акцентом на плотность и резкость. Их крайне не хватало «Манчестер Юнайтед» в последнее время.
Старался придерживаться своих принципов Маурисио Почеттино и после того, как, совершив еврокубковый прорыв, покинул «Тоттенхем». Но плоды его труда и во французском ПСЖ, и — уже после возвращения в Англию — в «Челси» были куда менее яркими. Хотя время от времени усилия Почеттино и в этих клубах, и в сборной США награждались хорошими отзывами за стремление следовать всем передовым футбольным тенденциям.
Впрочем, BBC, объясняя, почему руководителям «Манчестер Юнайтед» так хотелось видеть у руля бедового клуба Маурисио Почеттино, помимо удачных экспериментов с «Тоттенхемом» вспомнил об интервью, которое аргентинец дал, возглавляя «Челси», три года назад. На вопрос, кто из тренеров является для него кумиром, Почеттино, ни на мгновение не задумавшись, произнес: «Фергюсон, Фергюсон и только Фергюсон». А затем уточнил, что свои профессиональные приоритеты перенял как раз у манчестерской легенды.