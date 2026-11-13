Дело в том, что с осени 2004 года Почеттино возглавлял сборную США, а в августе, вскоре после североамериканского чемпионата мира, на котором его команда добралась до 1/8 финала, то есть второго раунда play-off, уступив на этой стадии бельгийцам, продлил контракт с местной футбольной федерацией. The Guardian и другие источники утверждают, что, чтобы переманить Почеттино, «Манчестер Юнайтед» пришлось выплатить ей компенсацию в размере около $10 млн. К тому же Почеттино, заключивший с манчестерцами договор сроком на два с половиной года, настоял, чтобы вместе с ним в Англию переехал весь его американский тренерский штаб. Переезд произойдет только через несколько дней. Дело в том, что Маурисио Почеттино еще предстоит завершить свою деятельность в США двумя матчами в рамках Лиги наций CONCACAF, региональной футбольной конфедерации. В них сборная, с которой он расстается, 14 и 17 сентября встретится гаитянами.