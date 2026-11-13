В Сочи застройщиков осудили за обман дольщиков на 774 млн рублей

Хостинский районный суд Сочи вынес приговор десяти руководителям и сотрудникам строительных компаний «ЮСК» и «Резерв» по делу о хищении у дольщиков более 774 млн руб. Все подсудимые признаны виновными. Им назначили от трех до восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.