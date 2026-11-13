В Сочи застройщиков осудили за обман дольщиков на 774 млн рублей
Хостинский районный суд Сочи вынес приговор десяти руководителям и сотрудникам строительных компаний «ЮСК» и «Резерв» по делу о хищении у дольщиков более 774 млн руб. Все подсудимые признаны виновными. Им назначили от трех до восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
По материалам уголовного дела, с 2016 по 2019 год руководители двух строительных организаций вместе с другими участниками организованной преступной группы заключали с жителями инвестиционные договоры на покупку квартир в жилых комплексах «Уютный квартал» и «На Фабрициуса». Оба объекта строились в Хостинском районе Сочи.
Покупатели передавали деньги за будущие квартиры, однако застройщики не выполнили свои обязательства по договорам. В результате люди остались без жилья и вложенных средств. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила 774,066 млн руб.
Уголовное дело рассматривалось в отношении десяти человек — руководителей и сотрудников компаний «ЮСК» и «Резерв». Суд признал их виновными в хищении чужого имущества.
При назначении наказания суд учел роль и степень участия каждого подсудимого в совершении преступлений. В зависимости от этого им назначили от трех до восьми лет лишения свободы. Все осужденные будут отбывать наказание в колонии общего режима.