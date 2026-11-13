Удельный парк сберегут от трассы М-7 с помощью тоннеля
Магистраль М-7 от Смольной набережной до КАД пройдет через Удельный парк. Ранее рассматривались два варианта прокладки трассы — через эстакаду или тоннель. В итоге выбрали второй вариант, сообщили «Деловому Петербургу». Технические решения одобрила Главгосэкспертиза.
По данным издания, на маршруте возведут два тоннеля. Один — вдоль железнодорожных путей в районе Удельного парка. Его длина составит более 1,2 тыс. м. Второй (около 1 км) проложат на участке от улицы Харченко до Сочинской улицы.
Как отметили эксперты, только с помощью тоннеля можно было сохранить Удельный парк. Его построят, используя щитовую проходку в связи со слабыми грунтами.
Общая протяженность М-7 составит 19 км. На трассе предполагается 4–6 полос. Скорость движения по ним составит 60–90 км/ч.