Уральский гонщик Сергей Карякин выступит на ралли-марафоне «Дакар» в 2027 году
Команда уральского автогонщика Сергея Карякина примет участие в ралли-марафоне «Дакар» в 2027 году. Об этом спортсмен сообщил на пресс-конференции в ТАСС-Урал.
«Буквально вчера подтвердили, что наша команда едет на “Дакар” 2027 года. После пятилетнего перерыва мы снова поедем на “Дакар”. Для меня лично этот марафон станет десятым»,— рассказал Сергей Карякин.
По словам спортсмена, из-за изменений в техническом регламенте гонщикам придется использовать автомобиль стороннего производителя. Ранее команда выступала на машинах собственной разработки. В настоящее время команда решает логистические и технические вопросы, связанные с подготовкой к гонке.
«Дакар-2027» пройдет с 9 по 23 января, стартует ралли в Лоле-Фару (Португалия) и финиширует в Марракеше (Морокко). Это будет гонка протяженностью 7824 км, из которых 4341 км приходится на спецучастки.
Сергей Карякин является победителем ралли «Дакар-2017» и серебряным призером ралли «Дакар-2020», четырехкратным победителем ралли «Шелковый путь», а также депутатом законодательного собрания Свердловской области от «Единой России». В ноябре он стал победителем финального этапа Кубка мира соревнований по ралли в пустыне Dubai International Baja.