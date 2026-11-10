Уральский гонщик Сергей Карякин победил в Кубке мира на соревнованиях в Дубае

Гонки проходили в Дубае с 5 по 8 ноября. «Побеждали мы и в прошлом году, но сейчас этот результат особенный. Потому что мы смогли поднять флаг нашей страны впервые за пять лет. Это победа здравого смысла, за нее мы очень долго боролись!»,— сказал он. В августе Международная автомобильная федерация (FIA) сняла ограничения на использование национальной символики для спортсменов из России и Беларуси — ранее они могли участвовать в соревнованиях лишь в нейтральном статусе.