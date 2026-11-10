Уральский гонщик Сергей Карякин победил в Кубке мира на соревнованиях в Дубае
Победителем финального этапа Кубка мира соревнований по ралли в пустыне Dubai International Baja стал уральский гонщик Сергей Карякин, о чем он написал в своих социальных сетях.
Гонки проходили в Дубае с 5 по 8 ноября. «Побеждали мы и в прошлом году, но сейчас этот результат особенный. Потому что мы смогли поднять флаг нашей страны впервые за пять лет. Это победа здравого смысла, за нее мы очень долго боролись!»,— сказал он. В августе Международная автомобильная федерация (FIA) сняла ограничения на использование национальной символики для спортсменов из России и Беларуси — ранее они могли участвовать в соревнованиях лишь в нейтральном статусе.
Сергей Карякин является победителем ралли «Дакар-2017» и серебряным призером ралли «Дакар-2020», четырехкратным победителем ралли «Шелковый путь», а также депутатом законодательного собрания Свердловской области от «Единой России».