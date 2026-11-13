В Перми завершился фестиваль «Своды»
Зал деревянной скульптуры Художественной галереи оказался идеальным местом для премьеры. Так называемые пермские боги — фигуры Христа, святых и ангелов, созданные в XVII–XIX столетиях,— в 1920-е годы были собраны по всему краю и составили уникальную коллекцию галереи. Ее прежним домом был отданный музею Спасо-Преображенский кафедральный собор, где «пермские боги» обитали под куполом, на самом высоком этаже разделенного соборного пространства. В новом здании, куда галерея переехала минувшей весной, специально для них выстроили купольный зал, переосмысляющий храмовую архитектуру. Он стал главной площадкой «Сводов», а диалог музейной коллекции, архитектуры и музыки — центральной идеей фестиваля.
Афишу пилотного выпуска форума составила большая ретроспектива русской музыки в диапазоне от Глинки до Щедрина. Более камерные программы звучали в лекционном зале галереи — уютном, но лишенном простора, атмосферы и акустики. Думаю, «пермские боги» с удовольствием послушали бы ансамбли Чайковского и Римского-Корсакова, а тем более Надежду Павлову, исполнившую романсы Метнера и Рахманинова под аккомпанемент Павла Добровского. Однако для этого репертуара можно найти немало подходящих ему пространств — а вот «Запечатленный ангел» Щедрина и «Жизнь без Рождества» Канчели вписались в зал деревянной скульптуры так, будто создавались специально для него.